Xây dựng Đảng Quỳnh Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu trở thành xã khá của tỉnh Sáng 20/8, Đảng bộ xã Quỳnh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 199 đại biểu đại diện cho 1.033 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về dự đại hội có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã lân cận và 250 đại biểu đại diện cho 1.033 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Quỳnh Sơn.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Thu Hương

Xã Quỳnh Sơn ngày nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ngọc Sơn, Quỳnh Lâm và Quỳnh Sơn thuộc huyện Quỳnh Lưu trước đây. Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) năm 2025 ước đạt 1.298,6 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân 5 năm giai đoạn 2020-2025 ước đạt 8,45%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 57,26 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông - lâm - thủy sản ước đạt 44,64%; công nghiệp - xây dựng ước đạt 23,25%; dịch vụ ước đạt 32,11%.

Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Các mô hình dân vận, phong trào thi đua yêu nước được phát huy, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Quỳnh Sơn đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đồng thời, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28/28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Hồ Phan Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Thu Hương



Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, xã Quỳnh Sơn phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó ưu tiên phát triển và đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng. Thu hút đầu tư tổ hợp các dự án Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy may Trang Phước Châu... hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích phát triển các sản phẩm mới, sử dụng công nghệ hiện đại hướng tới xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Các đại biểu tham dự Đại hội Ảnh: Thu Hương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Xã Quỳnh Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí khẳng định, Quỳnh Sơn hôm nay là một không gian phát triển mới, với những tiềm năng, lợi thế về diện tích rộng, địa hình đa dạng, có hệ thống giao thông thuận lợi (có Quốc lộ 48B đi qua xã, có nút giao của đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 48B, gần tiếp giáp với Quốc lộ 1A), có nguồn lực lao động dồi dào để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc làm đầu tiên rất cần thiết là phải bắt tay thực hiện công tác lập quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa phương.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đến quá trình phát triển của địa phương. Cùng đó, tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm; hình thành các sản phẩm OCOP gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám cũng đề nghị xã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng công nghiệp, đô thị,… Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Quan tâm, tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư, xây dựng doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Tập trung hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; xây dựng và thực hiện chính quyền 2 cấp đảm bảo tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khẩn trương ban hành Chương trình hành động để triển khai xây dựng các đề án, nghị quyết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Sơn, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Thu Hương



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Hải Yến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Kiều Văn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Hồ Phan Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030.