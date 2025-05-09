Pháp luật Tai nạn liên hoàn, 4 xe ô tô 'dồn toa' trên Quốc lộ 48B Lưu thông cùng chiều từ cao tốc Bắc - Nam xuống Quốc lộ 48B, đến địa bàn xã Quỳnh Sơn, Nghệ An thì 4 chiếc xe ô tô “dồn toa”, đâm vào nhau và hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h sáng 5/9 trên Quốc lộ 48B, Km13+700, địa bàn xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Bảy

Theo đó, vào thời điểm trên, 4 chiếc xe ô tô bao gồm cả xe tải, xe con mang biển kiểm soát 29H 196xx, 29H 707xx, 37A 525xx, 37K 066xx lưu thông từ hướng cao tốc xuống xã Quỳnh Lưu thì bất ngờ tông vào nhau tại điểm cua dốc Truông Thọ xuống Km13+700, khiến cả 4 ô tô đều hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

Được biết, đây là điểm đen ngay đường cong, giao nhau với ngã ba, bị người dân lấn chiếm buôn bán kinh doanh và tại đây từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn. Vụ TNGT sáng 5/9 đã gây ùn tắc cục bộ trên tuyến. CSGT và công an địa phương đã có mặt điều tiết giao thông kịp thời.