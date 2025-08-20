Thời sự Xã Quỳnh Phú tập trung phát triển đô thị, dịch vụ, kinh tế biển trở thành xã khá của tỉnh Nghệ An

Sáng 20/8, Đảng bộ xã Quỳnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 196 đại biểu chính thức tham dự.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng dự có Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ xã Quỳnh Phú tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 196 đại biểu chính thức tham dự. Ảnh: TL

Dấu ấn nổi bật

Xã Quỳnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ (Văn Hải, Thuận Long, Phú Nghĩa và An Hòa). Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3660-QĐ/TU ngày 18/6/2025 với 97 tổ chức cơ sở đảng, 1.989 đảng viên.

Đồng chí Trần Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Phú phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Quỳnh Phú là xã ven biển có dân số đông, vị trí tương đối thuận lợi để phát triển đô thị và dịch vụ và kinh tế biển. Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của xã Quỳnh Phú đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng hơn 40%, thu ngân sách năm 2025 ước đạt gần 140 tỷ đồng, gấp 4 lần, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 65 triệu đồng, tăng 25 triệu, so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới được quan tâm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên đáng kể. Công tác quy hoạch, quản lý và trật tự xây dựng từng bước được tăng cường; hạ tầng giao thông ngày được đầu tư, hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, thực hiện tốt chính sách y tế cho trẻ em, người có công và đối tượng chính sách, người nghèo.

Phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển

Kế thừa phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa, phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, kinh tế biển; phấn đấu đến năm 2030 Quỳnh Phú trở thành xã khá trong tốp 20 xã, phường của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hồ Văn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Đại hội thống nhất thực hiện 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

Theo đó, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 7.000-7.100 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (tính bình quân giai đoạn 2025 - 2030), đạt 11 - 12%; thu nhập bình quân đến năm 2030 từ 110 - 120 triệu đồng/người/năm; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030; Chỉ số chuyển đổi số cấp xã nằm trong tốp 20 xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 4 địa phương trước sáp nhập đã đạt được. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của xã Quỳnh Phú trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Trước hết xã cần quan tâm công tác xây dựng đảng: phải xây dựng đảng bộ xã phải thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; quan tâm công tác kết nạp, phát triển đảng viên.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, quyết định sự phát triển của xã Quỳnh Phú.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Đi cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với thực tiễn địa phương; phát triển các ngành nghề có giá trị tăng cao; thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Khuyến khích đầu tư vào các ngành, nghề có lợi thế, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội của xã; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tích cực sản xuất kinh doanh; tạo sức hấp dẫn để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn, tạo không gian phát triển kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đô thị trên địa bàn. Quy hoạch định hướng không gian phát triển dọc theo tuyến đường ven biển, Quốc lộ 48B, ven sông Thái, sông Mơ, các cửa sông, cửa lạch… gắn với hình thành các đô thị biển, đô thị trung tâm, đô thị ven sông, các khu thương mại, dịch vụ, khu sản xuất... định hướng phát triển không gian khu vực trung tâm xã gắn với quy hoạch cơ quan hành chính nhà nước tập trung và công trình văn hóa xã hội.

Bên cạnh đó, quy hoạch định hướng không gian phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả với các sản phẩm du lịch của xã (du lịch biển, du lịch văn hóa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm); từng bước thực hiện đồng bộ hạ tầng khu du lịch biển Quỳnh, nhất là giao thông, quảng trường, hệ thống nhà hàng, khách sạn... Xây dựng, liên kết hình thành các tua, tuyến du lịch trong và ngoài xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: TL



Cùng đó, xã cần phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu về y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, nhất là quan tâm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy cần triển khai ngay việc cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Xây dựng xã Quỳnh Phú phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị, dịch vụ và kinh tế biển.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Phú nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Phú nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 22 đồng chí.

Đồng chí Trần Việt Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thanh Hải được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Hồ Văn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú.