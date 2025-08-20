Xã hội Mùa Thu mới, những vùng đất cách mạng ở Nghệ An sáng bừng khí thế mới Ngày Thu lịch sử này, khắp các miền quê Nghệ An rộn ràng khí thế mới. Niềm tin và khát vọng vươn lên lan tỏa, hòa quyện cùng không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ở những nơi sớm đứng lên giành chính quyền về tay người dân vào 80 năm trước càng hiển hiện rõ lên khí thế ấy.

Ngày vui mới

Một góc cánh đồng xã Môn Sơn và thắng cảnh đập Phà Lài. Ảnh: Thành Cường

Tháng Tám, những con đường ở xã biên giới Môn Sơn rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Nắng dát vàng ruộng đồng, dãy núi, dòng sông. Vùng quê “Cái nôi cách mạng miền Tây xứ Nghệ” như náo nức, vui tươi trong không khí đón chào ngày hội lớn 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Môn Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang (bản Thái Hòa), có những đoàn viên, thanh niên, người dân trong xã về đây quét dọn, vệ sinh, chăm sóc vườn cây trái. Chị Hà Thị Hướng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Môn Sơn chia sẻ: Nhiều năm qua, nhà cụ Vi Văn Khang đã là “địa chỉ đỏ” để các thế hệ trẻ xã nhà, vùng xa Nghệ An đến học tập, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng.

Di tích lịch sử cách mạng Quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang ở xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Cường

94 năm trước, tại ngôi nhà của cụ Vi Văn Khang, Chi bộ Đảng Môn Sơn - chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở địa bàn miền núi Nghệ An. Chi bộ Đảng ra đời đã lãnh đạo phong trào cách mạng giành được nhiều thắng lợi. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cơ sở Việt Minh tại xã Môn Sơn đã chủ động liên lạc với Tổng ủy Việt Minh ở huyện Anh Sơn (cũ) khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào ngày 23/8/1945, sớm hơn giành chính quyền ở huyện lỵ.

Trong những ngày tháng này, Môn Sơn có thêm nhiều niềm vui mới. Vui nhất chính là 240 dân Đan Lai ở hai bản Khe Búng, Cò Phạt (sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát). Sau rất nhiều đời “trốn chạy”, “ngủ ngồi” để tránh thú dữ, sống tạm bợ trong rừng sâu núi thẳm, người Đan Lai nơi đây đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Đảng và Nhà nước giúp xây nhà kiên cố để an cư.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thăm gia đình ông La Văn Thành. Ảnh: Thành Cường

Ông La Văn Thành, 90 tuổi, người dân Đan Lai ở bản Búng hân hoan chia sẻ: “Trước đây, do sống trong Vườn quốc gia nên không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Nhà nước tạo điều kiện làm và xây nhà cho. Ơn Đảng, ơn Nhà nước. Người dân Đan Lai giờ đã có đất, có nhà, có cái để lại cho con cháu sau này rồi…”.

Theo đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn: Sau 1 tuần vận hành chính quyền 2 cấp, xã Môn Sơn mới (sáp nhập từ Lục Dạ và Môn Sơn cũ) đã phối hợp cùng các ban, ngành hoàn tất thủ tục cấp đất, hỗ trợ nhà ở cho người dân Đan Lai. Ở thời điểm này, xã Môn Sơn đang khẩn trương quy hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Với sự đầu tư của Nhà nước, sắp tới, các dự án trọng điểm sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn. Qua đó, tạo ra nhiều cơ hội để khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương như phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tạo điều kiện để người dân Đan Lai nói riêng và xã Môn Sơn nói chung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện gắn với bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Phụ nữ Thái ở bản Nam Sơn hăng say luyện tập những bài dân ca, dân vũ. Ảnh: Thành Chung

Niềm tin mới, khí thế mới như làn gió mát lành tràn về dòng sông Giăng và cánh đồng Mường Quạ. Ở điểm du lịch cộng đồng bản Noong Bua, những người phụ nữ Thái hăng say luyện tập những bài dân ca, dân vũ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp quê hương, đất nước... sẵn sàng cho những ngày vui sắp tới được đón chào du khách gần, xa về thăm.

Vững niềm tin

Không riêng gì xã Môn Sơn, trong những tháng ngày này, tất cả các địa phương trong tỉnh đều bừng lên sức sống mới. Tại xã Nam Đàn mới (3 xã Nam Thanh, Nghĩa Thái, Nam Hưng nhập lại), đường làng, ngõ xóm đều được rải nhựa, bê tông hóa rộng rãi, khang trang. Cảnh quan môi trường của địa phương được đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Bộ mặt nông thôn, kinh tế hạ tầng, đời sống nhân dân có bước tiến bộ vượt bậc so với trước đây.

Tháng Tám lịch sử này, hệ thống truyền thanh của xã vẫn vang vang nhắc nhớ lại truyền thống văn hóa và cách mạng hào hùng của quê hương: Năm xưa, chi bộ Đảng, nhân dân xã Thanh Thủy (tên cũ của xã Nam Thanh) đã anh dũng đấu tranh, cùng làm nên Cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939, hình thành nên Ban Mặt trận Việt Minh xã và các tổ chức Hội Cứu quốc tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền đầu tiên của Nghệ An trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

"Phố trong làng" ở xã Nam Đàn. Ảnh: Thành Chung

Ôn chuyện cũ để quyết tâm "làm" cái mới, anh Nguyễn Văn Nam (38 tuổi), ở xã Nam Đàn không khỏi tự hào với truyền thống quê hương: Nhờ ơn Đảng, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ mà có đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình, hạnh phúc; một Nghệ An, Nam Đàn phát triển như hôm nay. “Tre già, măng mọc”, là lớp người đi sau chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ tỉnh, xã nhà. Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách để xây dựng xã nhà Nam Đàn thêm giàu, đẹp.

Ở thời điểm này, xã bán sơn địa Nam Đàn vừa tiến hành xong Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I. Khắp thôn, xóm đang náo nức bước vào một “vận hội” mới. Đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Nam Đàn cho hay: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Nam Đàn sẽ cố gắng phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của Đảng bộ và nhân dân... Quyết tâm xây dựng xã Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Cũng theo đồng chí Nguyễn Duy Thảo: Thời gian tới, xã Nam Đàn sẽ chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm, phát triển ẩm thực gắn với liên kết vùng; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái, trải nghiệm, phát triển các thương hiệu ẩm thực của địa phương... Đây chính là quan điểm, định hướng mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững./.