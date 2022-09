Đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng bộ tiêu chí để tuyển dụng nhằm đảm bảo công bằng, khách quan; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2021 – 2022, Hội đồng Đội Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học vừa qua.

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch chuyển đối số hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Baonghean.vn) - Đại tá Nguyễn Văn Thực, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ an ninh Quân khu 4, là người trực tiếp tham gia chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Lúc đó ông là Thượng úy, Trợ lý Bảo vệ của Bộ tư lệnh Chiến dịch Trị-Thiên (B5), thường xuyên bám sát các đơn vị trên chiến trường Quảng Trị làm nhiệm vụ...

Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?