Pháp luật Lật tẩy chiêu trò biến hóa sổ đỏ của gã trai 22 tuổi Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Đinh Hoài Nam (Nghĩa Đàn) đã dựng lên hàng loạt kịch bản mua bán bất động sản với sổ đỏ giả, liên tiếp giăng bẫy nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giăng bẫy vay tiền từ sổ đỏ giả

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 cho đến tháng 1/2024, Đinh Hoài Nam (SN 2003), trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) do làm ăn thua lỗ, đầu tư chứng khoán và chơi tiền ảo trên mạng mất nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù không đứng tên miếng đất nào nhưng Nam đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình với mã số DH211316 thuộc tờ bản đồ số 51 để thế chấp với anh Trần X.D. (SN 1973), trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để vay 150 triệu đồng. Ngay khi giao dịch với Nam, anh X.D. không biết đó là giấy tờ giả mà chỉ thấy các thông tin trên căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng khớp với nhau nên đã cho Đinh Hoài Nam vay số tiền trên.

Đinh Hoài Nam và Trương Minh Nam (từ phải sang trái) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: An Quỳnh

Tương tự với chiêu trò trên, Đinh Hoài Nam lại tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang số DG219139 ở trên để gửi cho anh Hồ H.T. (SN 1985), trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để vay tiền với lý do mua chung cư với dì. Đồng thời Nam còn quay video thửa đất của người khác để anh H.T. tin rằng miếng đất đó do Nam sở hữu và chấp nhận việc Nam vay 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, để vay được tiền, anh H.T. yêu cầu Nam đến văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng đất theo thỏa thuận. Do không phát hiện được dấu hiệu giả mạo, văn phòng công chứng đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của văn phòng. Qua đó, anh H.T. yêu cầu Nam viết giấy nợ và nếu không trả đúng hạn thì bản thân sẽ được chuyển quyền sử dụng đất, đồng thời chuyển cho Nam 250 triệu đồng như đã cam kết. Tất cả số tiền mà Đinh Hoài Nam chiếm đoạt được từ các bị hại đều được Nam tiêu xài cho cá nhân hết.

Từ chủ nợ thành bị cáo

Ngoài 2 nạn nhân trên, một số nạn nhân khác cũng bị Đinh Hoài Nam lừa đảo thông qua hình thức mua bán hoặc vay mượn tiền thông qua thế chấp đất đai. Không chỉ vậy, để tránh việc mình lộ mặt quá nhiều, Nam còn lôi kéo, hợp tác với đối tượng khác để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Quen biết nhau qua một số mối quan hệ xã hội, tháng 9/2023, Đinh Hoài Nam ngỏ ý mượn tiền của Trương Minh Nam (SN 1995), trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để đầu tư đất đai và hứa sẽ có món lời hậu hĩnh. Do không có sẵn tiền, Minh Nam sẵn sàng đồng ý để Hoài Nam dùng 2 thửa đất của mình sở hữu để thế chấp vay 140 triệu đồng.

Đầu năm 2024, do cần tiền để đi nước ngoài, Minh Nam yêu cầu Hoài Nam trả 1 sổ đỏ cho mình để bán lấy tiền nộp. Liên tục bị giục nợ, Đinh Hoài Nam tiếp tục đặt qua mạng làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG219147 mang tên Trương Minh Nam. Sau khi làm xong giấy tờ, Nam liên hệ với Lê A.T. (SN 1987), trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) với mục đích thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 300 triệu đồng. Hoài Nam hứa hẹn với lô đất này, khi không đòi được khoản nợ trên thì bản thân anh Lê A.T có thể chia thành 5 lô để bán.

Biết giấy chứng nhận sử dụng đất trên là giả nhưng Trương Minh Nam vẫn thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho Lê A.T. Tuy nhiên, khi Lê A. T. chuyển tiền thì Đinh Hoài Nam lại lấy lý do Trương Minh Nam không có số tài khoản để nhận số tiền 300 triệu. Sau khi được chuyển tiền, Đinh Hoài Nam đã tiếp tục tiêu xài cho bản thân và báo với Trương Minh Nam rằng sẽ lấy nốt bìa còn lại và trả tiền sau. Tuy nhiên, vài ngày sau, Hoài Nam lại báo lại anh Lê A.T. không muốn cho vay nữa và sẽ trả lại hồ sơ giấy tờ.

Ngay giữa phiên tòa, bị cáo Đinh Hoài Nam lấy lý do sức khỏe không ổn định để được ngồi khai báo trước HĐXX. Ảnh: An Quỳnh

Hoài Nam lại tiếp tục làm giả lại bìa khác giống với bìa đã đưa cho Lê A.T. và đem đi cầm cố cho Đậu Thị C. (SN 1988), trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để vay số tiền 100 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm đó, Đinh Hoài Nam cũng cho Trương Minh Nam xem bìa giả trên và tiếp tục hẹn xuống ký giấy chuyển nhượng cho chị C.

Theo hồ sơ vụ án cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 cho đến tháng 1/2024, Đinh Hoài Nam đã đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tài khoản trên mạng xã hội. Bị cáo đã dùng những giấy tờ giả đó để chiếm đoạt của 4 bị hại số tiền 850 triệu đồng, trong đó Trương Minh Nam đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt của 1 bị hại với số tiền 300 triệu đồng.

Sau 1 ngày nghị án kéo dài, sáng 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hoài Nam 13 năm 6 tháng tù với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù với tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tổng hình phạt là 16 năm 6 tháng tù.

Đối với Trương Hoài Nam có tình tiết giảm nhẹ là đã vận động gia đình bồi thường cho bị hại Lê A.T. với số tiền 200 triệu đồng nên được bị hại làm đơn yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt. Dựa vào toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Nam 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù với tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 10 năm tù.