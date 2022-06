Đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13208 ngày 11-6-2022

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, tối 10/6, tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7,Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Thanh Chương tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên, được tổ chức nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, là nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ những tài năng trẻ bóng đá xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu đầu tiên Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cup Báo Nghệ An 2022, các trận đấu thuộc lứa tuổi Nhi đồng tại Nhà thi đấu CLB Sông Lam Nghệ An ghi nhận những phần trình diễn đầy ấn tượng của các cầu thủ nhí.

(Baonghean.vn) -Trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải Bóng đá TH - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, đã diễn ra những trận cầu hấp dẫn, nhiều bàn thắng ấn tượng được ghi.

(Baonghean.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng, so với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nắm trong tay những quân bài tốt hơn trong việc chi phối mối quan hệ Moskva – Bắc Kinh. Thậm chí, Trung Quốc giờ có thể lật ngược thế cờ.

(Baonghean.vn) - Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022; Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, khép kín sản xuất vụ hè thu; Hà Nội kết nối các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu tại Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày 10/6.

(Baonghean.vn) - Tự lượng sức mình nên tại giải đấu Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần này, đội bóng phố núi huyện Kỳ Sơn đặt mục tiêu khiêm tốn là cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người xem. Trong khi đó đội bóng Diễn Châu lại có tham vọng vào chung kết. Do đó, ở màn so tài không cân sức này, Nhi đồng Diễn Châu chiến thắng vang dội trước Nhi đồng Kỳ Sơn với tỷ số cách biệt.