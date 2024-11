Thời sự Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức Nghệ An nhân dịp 20/11 Nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), sáng 19/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy và thành phố Vinh. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, có GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TL

Tại buổi lễ, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về kết quả của ngành thời gian qua. Trong đó, nhấn mạnh: Mặc dù ngành Giáo dục Nghệ An gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các sở, ban ngành cấp tỉnh đến các địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân tỉnh nhà, sự nỗ lực quyết tâm vượt khó của đội ngũ nhà giáo, cùng với đó là đức tính cần cù ham học, khổ học và quyết tâm học giỏi của học trò xứ Nghệ, đã góp phần tạo nên những thành tích đáng khích lệ của Giáo dục Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TL



Nổi bật, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế luôn đứng tốp đầu cả nước. Nhiều năm liên tiếp, Nghệ An có học sinh đạt giải cao tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, Nghệ An xếp thứ 5/63 tỉnh thành. Đặc biệt, Nghệ An được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là địa phương tiên phong trong nhiều mô hình đổi mới về giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp khang trang hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý và hoạt động dạy học. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng, góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đặc trưng của người dân xứ Nghệ là hiếu học và học giỏi. Ngày nay, truyền thống hiếu học của quê hương được tiếp nối và phát huy lên tầm cao mới, có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu, chất lượng giáo dục luôn là điểm sáng của cả nước. Nghệ An thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Có được kết quả đó là nhờ sự tận tâm, tận tụy, yêu thương học trò của các thầy, cô giáo, tạo nên uy tín cho giáo dục tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TL



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của toàn ngành với những thành tựu đáng tự hào mà các thầy, cô đạt được.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chia sẻ, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là vùng sâu vùng xa. Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục đại trà còn chênh lệch giữa các vùng miền, giữa thành phố với nông thôn với vùng miền núi. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn cán bộ, giáo viên công nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang.

Để làm được điều đó, trước hết đội ngũ thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu: “Giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương”; tạo nên một cao trào thi đua dạy tốt, học tốt sôi nổi trong toàn ngành; xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện.

Đại diện lãnh đạo thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: TL



Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lãnh đạo sở cần đến đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, giáo viên. Trách nhiệm của ngành cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh. Ảnh: TL

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý ngành cần tập trung ứng dụng số hóa trong ngành Giáo dục, ứng dụng nền giáo dục trí tuệ nhân tạo, tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh; tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo sở, cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh, của ngành, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An cùng với cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

Chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu giáo chức Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định những thành tích mà ngành Giáo dục Nghệ An đạt được trong thời gian qua có một phần đóng góp quan trọng của các nhà giáo trong Hội Cựu giáo chức các cấp.

Đại diện lãnh đạo thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh. Ảnh: TL

Đồng chí cũng mong muốn với bề dày kinh nghiệm và truyền thống, các hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh nhà sẽ tiếp tục góp sức tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đề ra.