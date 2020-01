Đồng chí Tòng Thị Phóng: Nghệ An luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội

Sáng 6/1, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết yêu thương”. Dự chương trình có đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trước lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ xúc động khi lại có dịp trở về thăm quê hương Nghệ An; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới đến đồng bào, đồng chí tỉnh Nghệ An; chúc đồng bào, đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và với quyết tâm cao xây dựng tỉnh Nghệ An kiểu mẫu và thành công.