Đồng hành cùng SEA Games 32, Viettel Nghệ An khuyến mại khủng cho khách hàng lắp đặt Internet

Tin mới

Nhan sắc của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 sau 4 tháng đăng quang Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 được khen ngợi về nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo sau 4 tháng đăng quang trong bộ ảnh thời trang.

Barca và Messi đạt thoả thuận; Quang Hải nhận lương 1 tỷ đồng/năm ở Pau (Baonghean.vn) - Barca chuẩn bị nộp lên La Liga kế hoạch chiêu mộ Lionel Messi trở lại Camp Nou; Theo tiết lộ của truyền thông Pháp, mức lương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải là khoảng 35.000 bảng/năm.... là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Quế Phong: Nhiều sản phẩm đặc trưng 'hút' khách trước Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, huyện Quế Phong đã tổ chức nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng.

Quyết tâm xây dựng Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An (Baonghean.vn) - Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền huyện Quế Phong đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; nỗ lực vươn lên giành được nhiều thành tựu nổi bật.

Nhận cầm cố 60 CCCD, người đàn ông bị xử phạt 20 triệu đồng Nhận cầm cố 60 căn cước công dân, người đàn ông ở Lai Châu bị xử phạt tổng số tiền 20 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.

Gia công (Baonghean.vn) - Ngành dệt may nước ta lâu nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu và sử dụng nhiều lao động, năng suất lao động chưa cao… Nói đúng ra là đa số doanh nghiệp may mặc trong nước đang chủ yếu sản xuất gia công.

Tổng thống Mỹ Biden 'bội tín' với Alaska vì Nga? (Baonghean.vn) - Mỹ bắt đầu khai thác dầu ở Alaska - điều này đi ngược với những cam kết của Tổng thống Biden khi tranh cử. Dự báo lượng khí thải carbon bơm vào khí quyển ngang với 60 nhà máy điện đốt than. Thêm vào đó, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ vô tình mang lại món quà cho Nga.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4 (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Quán triệt chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hơn 15.000 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; Bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An… Đây là một số nội dung đăng trên Baonghean.vn ngày 14/4.

Đọc truyện đêm khuya: Không có vua (Baonghean.vn) - “Không có vua” là truyện ngắn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Thiệp. Bằng lối kể chuyện lạnh lùng, rất đời mà sắc sảo, nhà văn đã mang vào tác phẩm những trăn trở về sự suy thoái đạo đức con người và cũng từ đó khám phá ra vẻ đẹp khuất lấp trong họ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đốc thúc tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh Nghệ An quyết liệt giải phóng mặt bằng các vị trí cục bộ; các nhà đầu tư và nhà thầu tích cực triển khai thi công nhằm đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật công trình.

Video: Khám xét 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác hơn 300 ngàn m3 khoáng sản trái phép (Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét tại 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản (Baonghean.vn) - Thông qua hội thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh nâng cao những kiến thức về Dân số và Phát triển, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tình duyên lận đận của 3 nữ MC 'Bạn muốn hẹn hò' 'Mát tay' se duyên thành công cho nhiều cặp đôi nhưng 3 'bà mối' Ngọc Lan, Cát Tường và Nam Thư lại lận đận trong đường tình cảm của chính mình.

Vé máy bay cao ngất ngưởng, hàng chục nghìn tour giảm giá cầm chừng Hàng chục nghìn tour giảm giá được chào bán tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023, diễn ra từ 13-16/4. Tuy nhiên, mức giảm không nhiều, dù các công ty lữ hành nói rằng đã "chấp nhận cắt giảm lợi nhuận".

Nghệ An tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghệ An: Bắt giữ vụ khai thác hơn 300 nghìn m3 khoáng sản trái phép (Baonghean.vn) - Chiều 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

10 mẫu SUV đời cũ có chi phí bảo dưỡng siêu rẻ, quen thuộc với khách Việt Xe SUV đã qua sử dụng một thời gian sẽ cần tốn "mớ tiền" để bảo dưỡng hàng năm. Tuy nhiên, những mẫu SUV giá rẻ dưới đây theo giới thiệu của trang HotCars có thể gây bất ngờ với chi phí khá thấp.

Thấy gì ở bản danh sách U23 Việt Nam mới nhất? (Baonghean.vn) - Không chờ V-League thi đấu xong vòng 7, ông Phillipe Troussier công bố sớm danh sách 31 thành viên U22 Việt Nam tập trung đợt cuối để sẵn sàng chinh chiến bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh làm việc với thị xã Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Trao đổi với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai liên quan đến việc giải quyết đơn thư, phản ánh của người dân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thị xã nghiên cứu, tham mưu tỉnh giải quyết vướng mắc, khó khăn.

Nghệ An: Quán triệt chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hơn 15.000 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở (Baonghean.vn) - Sáng 14/4, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản triển khai thực hiện.

Đại học Vinh tổ chức vui Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào (Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 19 lưu học sinh Lào có mặt tại trường Đại học Vinh. Qua 19 năm, các lưu học sinh Lào đều được đón tết trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em.

Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (Baonghean.vn) - Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.



Nghệ An tổ chức Lễ phát động ‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’ năm 2023 (Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 có chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 với đề thi riêng, ngày thi riêng (Baonghean.vn) - Trường THPT chuyên Đại học Vinh vừa ra thông báo về tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 THPT chất lượng cao năm 2023.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Việt Nam Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến thăm cho thấy phía Hoa Kỳ thể hiện coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Đá bóng trách nhiệm trong việc xử lý tòa nhà Nam Đàn Plaza? (Baonghean.vn) - UBND huyện Nam Đàn đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu phía chủ đầu tư của Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza tháo dỡ công trình vi phạm để hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, cho đến nay, việc xử lý vẫn chưa được thực hiện, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.