Đồng Nai thắng vòng 6, Công Phượng vắng trận thứ 7 HLV Nguyễn Việt Thắng xác nhận Công Phượng chưa tập lại và sẽ tiếp tục vắng; Đồng Nai có 14 ca chấn thương, phải đẩy Minh Vương đá cao nhưng vẫn thắng để bám Khacoto Khánh Hòa.

Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng trước Thanh Niên TP.HCM ở vòng 6 giải hạng Nhất, nhưng niềm vui đi kèm nỗi lo: Nguyễn Công Phượng tiếp tục vắng mặt trận thứ bảy liên tiếp vì chấn thương, và HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận đội đang hứng chịu bão chấn thương với 14 cầu thủ gặp vấn đề.

Công Phượng vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.

Công Phượng vẫn ngoài cuộc: chuỗi vắng mặt kéo dài

Người hâm mộ chờ đợi sự tái xuất của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau khi xuất hiện hình ảnh anh tập luyện, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Đây là trận thứ bảy liên tiếp Công Phượng không thể ra sân (6 trận hạng Nhất, 1 trận Cúp Quốc gia). Những đóng góp chính thức cho Trường Tươi Đồng Nai từ đầu mùa của anh vẫn là con số 0 vì chấn thương.

HLV Nguyễn Việt Thắng cập nhật ngắn gọn nhưng rõ ràng về tiến độ: “Trận tiếp theo, Công Phượng chưa chơi được, chưa tập cùng đội. Tôi rất tiếc về Công Phượng. Từ đầu mùa, khi chuẩn bị cho Cúp Quốc gia thì Phượng đóng góp 4 bàn trong các trận đấu tập”.

Bão chấn thương và bài toán xoay tua

Nhân sự sứt mẻ buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh mạnh tay. HLV Nguyễn Việt Thắng nói: “Thiếu Công Phượng thì tôi phải xoay tua nhân sự, Minh Vương không phải tiền đạo nhưng cũng phải đẩy lên. Tôi dùng tiền vệ trung tâm khi thiếu Phượng. Chúng tôi chấn thương 14 người, phải xoay tua các vị trí. May mắn là tập thể chịu khát khao, lắng nghe, khám phá bản thân. Họ đá vị trí không sở trường nhưng vẫn làm tốt”.

Từ góc độ chiến thuật, việc thiếu “ngòi nổ chính” và “linh hồn” trong lối chơi tấn công như Công Phượng khiến Đồng Nai phải chuyển dịch điểm tựa sáng tạo. Quyết định đẩy Minh Vương chơi cao hơn nhằm giữ một điểm đến trên tuyến đầu, trong khi việc sử dụng thêm một tiền vệ trung tâm giúp đội tăng quân số ở khu vực giữa sân để kiểm soát nhịp và bù đắp khoảng trống liên kết mà Công Phượng thường đảm nhiệm.

Thắng lợi mang tính bản lĩnh

Vượt qua Thanh Niên TP.HCM trong hoàn cảnh khủng hoảng nhân sự cho thấy tính tổ chức và kỷ luật của tập thể Trường Tươi Đồng Nai. Những cầu thủ phải thi đấu trái sở trường vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhờ khát khao và sự tuân thủ chỉ đạo như cách HLV trưởng nhấn mạnh. Kết quả này giúp đội bóng tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng của Khacoto Khánh Hòa, đồng thời củng cố niềm tin trước giai đoạn kế tiếp.

Con số nổi bật

7: Chuỗi trận liên tiếp Công Phượng vắng mặt (6 hạng Nhất, 1 Cúp Quốc gia).

14: Số ca chấn thương trong đội hình mà HLV Nguyễn Việt Thắng xác nhận.

4: Bàn thắng Công Phượng ghi ở các trận đấu tập khi chuẩn bị cho Cúp Quốc gia.

Tác động trước mắt

HLV trưởng xác nhận Công Phượng “chưa tập cùng đội” và “chưa chơi được” ở trận kế tiếp, đồng nghĩa Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục phải dựa vào phương án xoay tua và những điều chỉnh vị trí. Trong cuộc đua bám đuổi Khacoto Khánh Hòa, việc duy trì kết quả tích cực trong giai đoạn lực lượng mỏng sẽ mang ý nghĩa then chốt cho quỹ điểm và tinh thần đội bóng.

Phát biểu của HLV Nguyễn Việt Thắng

Góc nhìn chiến thuật: Giữ nhịp, chờ mũi nhọn trở lại

Trong bối cảnh thiếu mũi sáng tạo chủ lực, ưu tiên của Đồng Nai là bảo toàn cấu trúc và nhịp độ thi đấu. Việc tăng cường khu trung tuyến giúp đội ổn định pha chuyển trạng thái và giảm rủi ro mất bóng ở những khu vực nhạy cảm. Khi Công Phượng trở lại, vai trò “điểm kết nối” trên hàng công có thể được khôi phục, nhưng trước mắt, giải pháp xoay tua và khai thác tối đa vai trò của các cầu thủ đá trái sở trường tiếp tục là chìa khóa.