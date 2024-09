Thể thao Dư âm trận Derby Nghệ Tĩnh Những phút cuối cao trào đã giúp khán giả được chứng kiến 1 trận Derby hấp dẫn. Kết quả hòa là một kết quả hợp lý và làm hài lòng cả 2 đội.

Kết quả đáng khen

Trong bối cảnh khủng hoảng về lực lượng và không có thành tích tốt ở 2 vòng đấu đầu tiên thì trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một kết quả đáng khen với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Đặc biệt, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu một đội hình khá chất lượng và giành được 2 trận toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên.

Những diễn biến trên sân đã thể hiện điều đó. Đội khách sớm có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ thành Nguyễn Văn Việt. Rất may là sự xuất sắc của thủ thành gốc Tân Kỳ này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ giữ sạch lưới trong hiệp đấu đầu tiên.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn thi đấu rất xuất sắc giúp Sông Lam Nghệ An giành được 1 điểm. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, sự mất tập trung ở những phút cuối đã suýt khiến Sông Lam Nghệ An phải trả giá. Cầu thủ Phạm Văn Long băng xuống rất nhanh để mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phút thứ 90+1. Bàn thua này tưởng chừng sẽ làm sụp đổ ý chí của các cầu thủ xứ Nghệ.

Nhưng không! Họ vẫn nỗ lực thi đấu đến những phút cuối cùng và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa đẹp mắt của Benjamin Kuku. Với trận hòa này, Sông Lam Nghệ An chưa thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng nhưng nó sẽ giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn có được tinh thần thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng và đang có được sự khởi đầu tốt nhất tại V.League kể từ khi tham dự giải đấu cao nhất Việt Nam.

Benjamin Kuku mở tài khoản

Sông Lam Nghệ An không có quá nhiều thay đổi trong lối chơi nhưng cự ly đội hình đã được điều chỉnh hợp lý hơn. Bộ đôi Michael Olaha và Benjamin Kuku thi đấu gần nhau hơn để bổ trợ lẫn nhau.

Chính điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho bộ đôi trung vệ Adou Leygley Minh và Helerson. Lần lượt 2 trung vệ này đều phải phạm lỗi với bộ đôi tấn công người Nigeria ngay trước vòng 16m50.

Tiền đạo Benjamin Kuku đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Và 1 trong số đó đã dẫn đến bàn thắng gỡ hòa rất đẹp của tiền đạo Benjamin Kuku. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo mang áo số 10 này tại V.League và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.

Hy vọng rằng, bàn thắng này sẽ giúp cho Benjamin Kuku tự tin hơn để tỏa sáng trong những vòng đấu sắp tới.

Những sự trở lại

Trận Derby Nghệ Tĩnh vừa qua chứng kiến khá nhiều sự trở lại. Đầu tiên là trung vệ Hồ Khắc Lương tái xuất sau gần 1 năm dưỡng thương. Chính trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái đã khiến cho trung vệ sinh năm 2001 này dính chấn thương nặng và phải bỏ lỡ cả mùa giải 2023/2024. Sự trở lại của Hồ Khắc Lương là rất quan trọng, giúp gia cố hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Nơi mà đang thủng lỗ chỗ do chấn thương và thẻ phạt.

Trung vệ Hồ Khắc Lương trở lại sau gần 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Xuân Thủy

Một sự trở lại khác cũng rất đáng chú ý là tiền vệ Đinh Xuân Tiến. Sau hơn 7 tháng, tiền vệ sinh năm 2003 này mới có cơ hội trở lại đội hình xuất phát. 74 phút trên sân đã cho thấy những phẩm chất tốt của Đinh Xuân Tiến. Đó là những pha qua người mềm mại, những đường chuyền sáng nước và cả khả năng dứt điểm khá tốt. Nếu may mắn hơn, Đinh Xuân Tiến đã có thể mở tỷ số ở phút 59 sau tình huống đá phạt hiểm hóc. Tuy vậy, tiền vệ này vẫn cần phải cải thiện thêm thể lực và sức rướn để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút và tạo nên những điều khác biệt ở những pha xử lý cuối cùng.

Ngoài Đinh Xuân Tiến, Hồ Khắc Lương, sân Vinh còn được chứng kiến những sự trở lại của Hồ Văn Cường. Sau hơn 1 năm 3 tháng, hậu vệ sinh năm 2003 này mới có cơ hội thi đấu trên thảm cỏ sân Vinh. Tốc độ và khả năng tấn công của Hồ Văn Cường vẫn là rất tốt. Và chỉ cần có được thể trạng tốt nhất thì Hồ Văn Cường sẽ là quân bài quan trọng của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Vẫn còn nhiều điểm phải khắc phục

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Việt thì Sông Lam Nghệ An đã phải nhận bàn thua ngay ở những phút đầu của trận đấu. Điều này xuất phát từ tình huống mất bóng của Xuân Bình bên phía sân nhà. Đây không phải lần đầu tiên hậu vệ này mắc phải lỗi này ở mùa giải năm nay. Do đó, không chỉ Xuân Bình mà các cầu thủ khác của Sông Lam Nghệ An phải rút ra những kinh nghiệm để tránh lặp lại ở trong trận đấu tiếp theo.

Hậu vệ trẻ Bùi Thanh Đức có tình huống vào bóng khá nguy hiểm ở trong trận đấu vừa qua. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó là những tình huống vào bóng quá quyết liệt trên mức cần thiết. Ở trong trận đấu vừa qua, không ít lần khán giả sân Vinh phải thót tim sau những tình huống vào bóng bằng cả hai chân của Bùi Thanh Đức và Đặng Quang Tú. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn thì đây hoàn toàn có thể là những chiếc thẻ đỏ. Điều này sẽ khiến cho Sông Lam Nghệ An khó lòng giành được 1 điểm tại sân Vinh.

Đây là vấn đề liên tục xảy ra ở 3 vòng đấu đầu tiên của Sông Lam Nghệ An. Vì vậy, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có những nhắc nhở, răn đe để tránh xảy ra những án phạt không đáng có ở trong các vòng đấu tiếp theo.

Giành được 1 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ cao là một kết quả thành công của đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Hy vọng, nó sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ tự tin và thi đấu khởi sắc hơn trong những chặng đường tiếp theo tại V.League./.