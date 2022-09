Dư âm trận hòa đáng buồn của Sông Lam Nghệ An tại vòng 16 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Một lần nữa Sông Lam Nghệ An không thể giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở V.League 2022, trận hòa này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ lên con số 4. Một phong độ đáng báo động của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

Phạm Đình Duy - cơn ác mộng của Sông Lam Nghệ An

Sau trận đấu lượt đi "hành hạ" các hậu vệ Sông Lam Nghệ An với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, ở trận đấu lượt về cầu thủ sinh năm 2002 tiếp tục có màn trình diễn chói sáng trên sân Vinh. 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo đủ để nói lên sự xuất sắc của Đình Duy. Có lẽ huấn luyện viên Huy Hoàng và các hậu vệ Sông Lam Nghệ An chưa rút ra được kinh nghiệm từ trận đấu lượt đi. Với những gì đã thể hiện Đình Duy tới đây xứng đáng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trận đấu của những sai lầm

Một trận cầu có 4 bàn thắng nhưng có 3 bàn đến từ các sai lầm. Bàn mở tỷ số xuất phát từ sai lầm của trung vệ Hoàng Văn Khánh, cầu thủ mang áo số 5 này đã dâng lên quá cao, tạo điều kiện cho Đình Duy băng xuống và ghi bàn.

Bàn thua thứ 2 của Sông Lam Nghệ An thì lỗi sai lại thuộc về trọng tài biên, một tình huống việt vị khá rõ của Phan Văn Long nhưng trọng tài biên Trần Mạnh Lân vẫn không phất cờ, tạo điều kiện cho cầu thủ mang áo số 11 này lập 1 siêu phẩm trên sân Vinh.

Ở chiều ngược lại, thủ thành Tuấn Mạnh đã có pha bắt bóng không tốt sau tình huống sút phạt của Đặng Văn Lắm, tạo điều kiện cho Quế Ngọc Hải ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Cái duyên của Phan Văn Đức

Phạm Xuân Mạnh người tung ra cú dứt điểm trong tình huống gỡ hòa 1-1 nhưng người ghi bàn là tiền vệ Phan Văn Đức. Bóng đã đập vào người Đức cọt trước khi đi vào lưới, đây là bàn thắng thứ 4 mà Phan Văn Đức ghi được vào lưới SHB Đà Nẵng.

Ngoài tình huống ghi bàn này, Đức "cọt" thi đấu khá năng nổ và được đánh giá là một trong những cầu thủ của Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt nhất trong trận đấu vừa qua.

Không có sự thay đổi

Sau 10 ngày nghỉ ngơi, Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn sử dụng sơ đồ 5-3-2 và những con người cũ. Sự thay đổi có lẽ là bất đắc dĩ khi Trần Nam Hải thay thế cho tiền vệ Mario bị chấn thương chưa kịp bình phục. Không có sự thay đổi, Sông Lam Nghệ An đã bị huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bắt bài và liên tục bị dẫn trước. Hòa 2-2 là một kết quả đầy may mắn cho đội bóng xứ Nghệ sau những gì đã diễn ra trên sân Vinh.

Chuyền dài và đi bộ

Khán giả trên sân Vinh đã chứng kiến một trận đấu nhàm chán của đội chủ nhà. Liên tục là những đường chuyền dài cho các cầu thủ ở phía trên tự biên tự diễn, không có tình huống phối hợp trung lộ nào đáng chú ý. Khi phần lớn cầu thủ đi bộ trên sân, “chạy chỗ” là khái niệm hiếm hoi của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này. Nếu tiếp tục thể hiện như thế, giấc mơ top 3 quá xa vời đối với đội bóng xứ Nghệ.

Khán giả buồn

Không khí trên sân Vinh ngày 13/9 khá ảm đạm. Ngay ở phút thứ 7, gáo nước lạnh đã được dội lên các khán đài khi Đình Duy ghi bàn mở tỷ số. Những tưởng bàn gỡ hòa của Phan Văn Đức sẽ làm cho cầu trường thêm sôi động. Tuy nhiên một lần nữa Phan Văn Long đã dập tắt không khí sôi nổi mới vừa chớm dậy của khán giả thành Vinh.

Phần lớn thời gian hiệp hai chỉ là tiếng trống của hội cổ động viên xen kẽ với những tiếng huýt sáo từ các khán đài. Tình hình này có thể sẽ dẫn đến sự vắng vẻ trên sân Vinh trong khoảng thời gian sắp tới, như những gì đã từng diễn ra trong các năm gần đây.