Thể thao Dư âm trận thua tan nát của Sông Lam Nghệ An Một ngày thi đấu tệ hại của Sông Lam Nghệ An dẫn tới hệ quả là họ đã phải nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử của Câu lạc bộ.

Trận thua "lịch sử"

Trong lịch sử thi đấu của CLB Sông Lam Nghệ An thì trận thua đậm nhất có tỷ số 2-6 trước Câu lạc bộ Terengganu FC tại AFC Cup năm 2012. Tuy vậy, kỷ lục này đã bị phá vỡ sau trận thua 0-5 trước Thể Công Viettel. Điều đáng nói là kết quả đáng xấu hổ này lại xảy ra ngay trên sân Vinh.

Ở trận đấu vừa qua, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu không tốt, khi liên tục để lộ các khoảng trống cho Thể Công Viettel khai thác. Nếu đội bóng ngành Quân đội chắt chiu hơn thì tỷ số không chỉ dừng lại ở con số 5 bàn không gỡ.

Sông Lam Nghệ An phải nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Ảnh: Xuân Thủy

Với trận thua tan nát này, chuỗi trận không thắng của Sông Lam Nghệ An đã nâng lên con số 9 và vị trí trong nhóm cuối của bảng xếp hạng là vị trí khó lòng tránh khỏi của đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi, chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tạm thời vươn lên vị trí thứ 3, với 15 điểm sau 9 trận đã đấu.

Ngày buồn của hàng phòng ngự

Dù thi đấu với sơ đồ 5 hậu vệ nhưng những khoảng trống mênh mông vẫn được tạo ra trước khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt. Chỉ cần vài đường chuyền là Thể Công Viettel đã có thể đưa các cầu thủ tấn công vào thế đối mặt với thủ thành gốc Tân Kỳ này.

Ngoại binh Zaracho không giúp được nhiều cho hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Con số 5 bàn thua là con số sẽ phải khiến cho các cầu thủ nơi hàng phòng ngự nhìn lại mình. Nếu không cải thiện kịp thời thì e rằng Sông Lam Nghệ An khó thể cứu vãn ở mùa giải năm nay.

Nguyễn Đức Chiến - hung thần của Sông Lam Nghệ An

Mặc dù thi đấu ở vị trí trung vệ trái với sở trường, nhưng chính vị trí này giúp cho cầu thủ sinh năm 1998 chứng minh vai trò thủ lĩnh ở trong trận đấu này. Không chỉ thường xuyên có mặt ở các điểm nóng, Nguyễn Đức Chiến còn là người khởi đầu cho các tình huống tấn công nguy hiểm của Thể Công Viettel.

Nguyễn Đức Chiến là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất ở trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy

Ghi bàn thắng mở tỷ số, ngăn chặn các đợt tấn công của Sông Lam Nghệ An và khiến cho Đinh Xuân Tiến phải sớm rời sân do chấn thương. Có thể nói, Nguyễn Đức Chiến là hung thần của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này.

Quãng nghỉ cần thiết

Thất bại 0-5 là một thất bại đáng xấu hổ của đội bóng xứ Nghệ. Nhưng thất bại này cũng sẽ giúp cho Ban huấn luyện và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhìn lại những điểm yếu của mình.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần nhanh chóng khắc phục các điểm yếu để thi đấu tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Ảnh: Xuân Thủy

Và quãng thời gian V.League tạm nghỉ sẽ là khoảng thời gian quý báu để họ khắc phục các điểm yếu đó. Điều này là rất cần thiết và bức bách. Bởi lẽ, những đối thủ tiếp theo của Sông Lam Nghệ An đều là những đội bóng mạnh. Do đó, nếu không có sự tiến bộ trong lối chơi thì rất khó để cho đội bóng xứ Nghệ sớm có được chiến thắng đầu tiên.

Như vậy, Sông Lam Nghệ An đã kết thúc lịch thi đấu năm 2024 bằng trận thua tan nát 0-5. Đây là nỗi buồn không chỉ của đội bóng mà còn cả của người hâm mộ xứ Nghệ. Tuy vậy, trận thua này sẽ là bài học đau đớn cho ban huấn luyện và các cầu thủ để cho họ sớm có thể trở lại với phong độ tốt nhất trong năm 2025.