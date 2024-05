Dự án đường dây 500kV mạch 3 dự kiến sẽ khánh thành trước ngày 30/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐẢM BẢO ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 1177/1177 vị trí móng cột; bàn giao hành lang tuyến 478/513 khoảng néo; còn 35/513 khoảng néo chưa bàn giao.

Công tác cung cấp cột thép đã bàn giao 667/1177 vị trí cột, còn 510/1177 vị trí cột chưa bàn giao.

Về tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành đúc móng 1162/1177 vị trí, đang thi công 15/1.177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 398/1177 vị trí cột, đang lắp dựng 222/1177 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 10/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 7/513 khoảng néo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Để hoàn thành đóng điện dự án theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột, lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng.

Dự kiến, đến ngày 23/5/2024 sẽ hoàn thành đúc móng; đến ngày 15/6/2024 hoàn thành dựng cột; đến ngày 20/6/2024 hoàn thành công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây và từ ngày từ 20-30/6/2024 sẽ thí nghiệm, nghiệm thu, đóng điện.

HOÀN THÀNH BÀN GIAO HÀNH LANG TUYẾN TRƯỚC NGÀY 31/5

Tại cuộc họp, lãnh đạo 9 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai, những vướng mắc, kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã phối hợp quyết liệt với chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Nghệ An đã bàn giao 202/202 vị trí cột, 84/87 khoảng néo.

3 khoảng néo chưa bàn giao tại huyện Nam Đàn đang vướng về nguồn gốc đất đai. Tỉnh đã thống nhất với chủ đầu tư bồi thường tài sản của người dân, đảm bảo thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Trước hết, tỉnh sẽ tập trung vận động người dân bàn giao 3 khoảng néo trước ngày 31/5/2024 để đảm bảo mặt bằng thi công.

Bên cạnh đó, đến ngày 31/5/2024, tỉnh Nghệ An cũng sẽ hoàn thành phương án bồi thường đối với vị trí cột và các khoảng néo để thực hiện chi trả bồi thường cho người dân. Tỉnh đã thống nhất xác định vị trí tái định cư cho 18 hộ dân và đã vận động người dân thuê địa điểm ở trong trường hợp chưa bàn giao được mặt bằng tái định cư, đảm bảo không để ảnh hưởng việc kéo dây và đóng điện.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết thêm, đến nay trên địa bàn tỉnh đã bàn giao xong 202/202 vị trí móng cột, trong đó hoàn thành 200 vị trí và đang thi công 2 vị trí; đã dựng xong 54 vị trí cột, đang dựng 21 vị trí cột.

"Trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tinh thần "4 tại chỗ": Huy động máy móc, nhân công, vật liệu, công tác hậu cần để giúp chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện thi công. Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục tập trung hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác dựng cột và kéo dây, góp phần đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu.

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, PHẤN ĐẤU KHÁNH THÀNH DỰ ÁN VÀO NGÀY 30/6

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, do nền kinh tế của đất nước đang phục hồi tích cực nên nhu cầu về nguồn năng lượng của đất nước là rất cao. Vì vậy, cần nỗ lực hơn nữa trong việc cung ứng điện, nhất là điện cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt vào thời gian cao điểm tháng 6 và tháng 7.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua là đáng ghi nhận, đáng trân trọng, với trách nhiệm rất cao của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã đã vào cuộc tích cực; sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân cho công trình trọng điểm quốc gia đáng ghi nhận.

Lãnh đạo các địa phương có dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; các bộ, ngành cũng đã vào cuộc tích cực và tinh thần làm việc hăng say của 8.000 - 10.000 công nhân thi công trên công trường với tinh thần: "vượt nắng, thắng mưa", "thi công 3 ca, 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "thi công xuyên lễ, xuyên Tết”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung rà soát, chỉ đạo sản xuất cột và dựng cột. Các địa phương: Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bàn giao hành lang tuyến.

Các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương huy động đủ nhân lực đảm bảo thi công trên công trường. Các bộ, ngành phối hợp tích cực để giải quyết các vướng mắc trong vấn đề thông quan.

Công ty Điện lực Nghệ An tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, xây dựng lại đường găng tiến độ, đảm bảo đến ngày 20/6/2024 phải kéo dây xong, "phải kiểm soát theo ngày, theo tuần thì mới đảm bảo tiến độ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 30/6/2024".

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị, người lao động cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, khắc phục các khó khăn để hoàn thành công việc được giao với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, phải nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thi công, vệ sinh môi trường.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, đơn vị, địa phương và yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ, cụ thể, có hiệu quả. Lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các công trình đi qua địa bàn; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân nơi dự án đi qua.