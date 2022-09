Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được đưa vào danh mục kiểm tra

(Baonghean.vn) - Mới đây, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan bổ sung Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh vào danh mục kiểm tra.

Ngày 13/8/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6134/UBND-CN về việc bổ sung danh mục dự án chậm tiến độ. Theo Công văn số 6134/UBND-CN, ngày 03/8/2022, Liên danh Công ty cổ phần Hanviland và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (chủ đầu tư dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh) có Văn bản số 22/LD-HVL-PVIT giải trình về dự án này.

Xét đề nghị của Liên danh Công ty cổ phần Hanviland và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan bổ sung dự án vào danh mục kiểm tra dự án chậm tiến độ và kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 5349/QĐ-UBND.ĐT ngày 5/11/2010, với tổng diện tích đất quy hoạch là 147.660,0 m2.

Về tiến độ thực hiện dự án, tại Quyết định số 5349/QĐ-UBND.ĐT nêu rõ, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An phải hoàn thành thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại Quyết định này bị hủy bỏ và Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án. Vậy nhưng đến tháng 7/2016, sau khi kiểm tra, Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh cho phép gia hạn đến ngày 30/7/2018.

Tháng 8/2021, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An có tên trong danh sách được kiểm tra. Đến ngày 1/3/2022, Đoàn liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì có Báo cáo số 667/SXD-BC báo cáo kết quả kiểm tra trình lên UBND tỉnh.

Đối với Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa đền bù, giải phóng mặt bằng; chưa được giao đất, cho thuê đất; chưa thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch. Trách nhiệm để dự án chậm tiến độ hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng, cùng với nguyên nhân chủ quan là chủ đầu tư chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện thì việc chậm tiến độ cũng có các nguyên nhân khách quan. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh: “Hiện tại các thủ tục liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chưa được cấp có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn, trả lời nên chủ đầu tư đang vướng mắc trong việc triển khai dự án. Chủ đầu tư đã nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 12 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ 24 tháng và cam kết thực hiện dự án”.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh: “Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND TP. Vinh rà soát, tham mưu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật; Giao Sở KH&ĐT xử lý, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với hành vi chậm tiến độ hoàn thành dự án; rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định pháp luật; Yêu cầu Chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, các sở ngành có liên quan và UBND TP. Vinh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định pháp luật”.

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số 2790/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan rà soát về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện khác có liên quan để xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. “Trường hợp không đủ điều kiện, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quy hoạch dự án và xử lý các nội dung liên quan đúng quy định hiện hành” - UBND tỉnh nhấn mạnh tại Công văn số 2790/UBND-CN.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi rà soát, ngày 22/6/2022, tại Công văn số 3609/STNMT-QLĐĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An như sau: “Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2010. Đến nay đã hơn 10 năm nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai dự án là quá chậm theo yêu cầu của tỉnh; phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Vinh đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh. Vì vậy, căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì dự án nêu trên không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”.

Thời gian gần đây, Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An cũng được Báo Nghệ An thông tin tại một số bài viết: “Cân nhắc việc gia hạn tiến độ Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An” (ngày 13/4/2022); “Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện!” (ngày 7/7/2022).