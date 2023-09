Dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh) hoàn thành các hạng mục chính

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu năm nay, do nhiều nguyên nhân, diện tích, năng suất và tổng sản lượng của Nghệ An đều giảm so với vụ hè thu 2022. Song bù lại, lúa đang có giá cao và được thương lái thu mua ngay tại ruộng nên người nông dân phấn khởi.