Dự án xây dựng trái quy hoạch, lấn chiếm ngoài ranh giới ở Hưng Nguyên vẫn ngang nhiên tồn tại

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An vừa phá thành công 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ với hơn 1,9 tấn pháo và 6 đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận. Đây là số lượng pháo lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay mà Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.