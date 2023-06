Dự báo giá lợn hơi tiếp tục tăng trên diện rộng; Giá cà phê trong nước tăng đến 700 đồng/kg

Dự báo giá lợn hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Giá lợn hơi hôm nay biến động không đồng nhất 1.000 - 2.000 đồng/kg. Chỉ trong vòng khoảng 3 tháng qua, giá lợn hơi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương trong nước đã tăng tổng cộng hơn 10.000 đồng/kg và đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ. Theo đó, 62.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại 2 tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ, giảm 1 giá. Hưng Yên và Thái Bình tiếp tục là 2 tỉnh có giá thu mua cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Giá thu mua ổn định tại các tỉnh, thành còn lại.

Thị trường lợn hơi tại miền Nam tăng 1.000 đồng/kg. Giá lợn hơi dự báo tiếp tục tăng.

Cùng thời điểm khảo sát, giá lợn hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng cao nhất 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên mức 62.000 đồng/kg. Lợn hơi tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa được giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương khác giao dịch ổn định.

Một số chuyên gia cho rằng, giá lợn hơi có thể tiếp tục tăng do thị trường có nhiều biến chuyển tích cực mới. Với mức giá này, nhiều hộ chăn nuôi đã có thể kiếm lời chứ không còn bị lỗ vốn nặng như những tháng đầu năm 2023.

Giá lợn hơi tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm so với các tháng trước do lượng lợn tới lứa xuất bán không nhiều, cũng như do người dân giảm nuôi lợn, nhất là các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ lẻ.

Theo tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tại nhiều nơi ở mức cao cũng tạo điều kiện cho giá lợn hơi phục hồi, đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng giảm nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và tăng cường kinh doanh các sản phẩm thịt lợn của nội địa.

Giá cà phê trong nước tăng đến 700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (28/6) ở thị trường trong nước giữ được mức giá cao quanh mốc 66.500 đồng/kg, trong đó, giá cà phê ở tỉnh Lâm Đồng tăng đến 700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 66.100 – 66.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 66.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay tăng 600 đồng/kg, ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 66.400 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 866.000 tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 150.000 tấn, trị giá 384,69 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 4/2023, nhưng so với tháng 5/2022 tăng 5,1% về lượng và tăng 18,6% về trị giá.

Giá lúa tăng 100 đồng, xuất khẩu tăng trưởng tốt

Giá lúa gạo hôm nay (28/6) tại đồng bằng sông Cửu Long biến động theo hướng tăng nhẹ với một số giống lúa, trong khi đó giá gạo duy trì ổn định.

Cụ thể, tại kho An Giang giá tăng 100 đồng/kg gồm: Lúa IR 50404 tươi hiện được thương lái thu mua ở mức 6.300 - 6.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; Lúa OM 5451 giá tăng 100 đồng/kg, lên 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Tin vui cho người nông dân là từ đầu tháng 6 đến nay, giá lúa hè thu bắt đầu rục rịch tăng, nhiều cánh đồng chưa đến ngày thu hoạch nhưng đã có thương lái đến xem lúa và bỏ cọc trước.

Các giống lúa khác duy trì và đi ngang gồm: Đài thơm 8 trong khoảng 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa Nhật trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg; OM 18 giá 6.800 đồng/kg; Lúa Nàng Hoa 9 khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg.

Tại Kiên Giang, hiện nhiều giống lúa chất lượng cao, phẩm chất gạo ngon, đạt chuẩn xuất khẩu đang được thương lái thu mua với giá cao, giá tăng bình quân 500-600 đồng/kg so vụ hè thu năm trước. Cụ thể, giá lúa tươi OM18, thương lái thu mua tại ruộng có giá 6.800 đồng/kg, lúa OM 5451 giá 6.400-6.500 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 từ 6.800-7.000 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800-8.000 đồng/kg…

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu ổn định sau phiên điều chỉnh giảm hôm qua. Theo đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 503 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 483 USD/tấn; gạo Jasmine ổn định 578 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, những tháng đầu năm nay xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng tốt tại nhiều thị trường truyền thống và các thị trường tiềm năng.

Hiện giá gạo của Việt Nam đang đứng ở mức cao so các nước xuất khẩu khác. Dự báo tình hình xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm 2023 tiếp tục đà tăng trưởng do nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước tăng cao.

Quýt Australia về Việt Nam giá siêu rẻ

Quýt Australia từng được nhập về Việt Nam với giá 250.000 đồng 1 kg, nay rộ vụ và bị hàng Trung Quốc cạnh tranh nên giá giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát tại chợ truyền thống TP HCM và các cửa hàng trái cây cho thấy giá quýt Australia bán lẻ hiện dao động 90.000-120.000 đồng 1 kg, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều cửa hàng online thậm chí rao bán với giá 50.000 đồng 1 kg, 139.000 đồng 3 kg - mức rẻ nhất từ trước tới nay.

Vụ quýt Australia năm nay được các khách hàng Việt Nam yêu thích.

Đại diện Công ty rau quả Bình Thuận - đơn vị chuyên nhập trái cây nhập khẩu với số lượng lớn cho biết, năm nay, trái cây này có nhiều kích cỡ khác nhau dao động 80.000-120.000 đồng 1 kg cho thùng (9 kg). Với những loại có giá siêu rẻ, khách nên cẩn trọng vì đa phần là hàng kém chất lượng.

Theo doanh nghiệp này, để phân biệt quýt Australia thật và giả khách cần mua ở những cơ sở uy tín có tem mác, tờ khai xuất xứ rõ ràng. Còn các sản phẩm giả mạo thường không có tem nhãn phụ và dán các thương hiệu lạ.

Quýt Australia đa phần nhập đường hàng không hoặc đường biển nên hàng không về chợ. Hiện quýt giống Australia tại chợ đa phần là hàng từ Trung Quốc. Loại này về chợ với số lượng lớn giá sỉ 25.000-30.000 đồng 1 kg. Đây cũng là nguyên nhân khiến hàng nhập trực tiếp từ Australia rớt giá mạnh.

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm này có 2 loại: vị ngọt đậm và vị chua nhẹ. Loại chua nhẹ là do quýt được thu hoạch chưa vào chính vụ. So với quýt Việt Nam, quýt Australia mọng nước, múi ít xơ, vỏ mỏng và có mùi thơm đặc trưng hơn.