Dự báo mưa lớn ở Nghệ An

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

24h qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở 20-21 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới nên tỉnh Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa đo được tính từ 15h/22/7 đến 15h/23/7 phổ biến 5-25mm, riêng thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn) 67,7mm.

Ảnh minh hoạ.

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới:

Từ chiều tối nay (23/7) đến đêm 24/7, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo ở đồng bằng ven biển phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm như Nghi Lộc, Diễn Châu... Ở trung du và vùng núi phổ biến 50 - 100, có nơi trên 150mm như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong...