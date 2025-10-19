Dự báo mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ sáng sớm 19/10 đến hết đêm 19/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Đêm qua và sáng sớm nay (19/10), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/10 đến 03 giờ ngày 19/10 cục bộ có nơi trên 50mm như: trạm Mai Lâm (Thanh Hóa) 77mm, trạm Nông trường 15 (Nghệ An) 119.2mm, trạm Đầu mối HCN Diên Trường (Quảng Ngãi) 57.2mm,…
Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ sáng sớm 19/10 đến hết đêm 19/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm; ở Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >80mm/3h.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Từ ngày 20/10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Dự báo tác động: Mưa lớn có thể gây: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.