Kinh tế Dự báo mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, từ sáng sớm 19/10 đến hết đêm 19/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Đêm qua và sáng sớm nay (19/10), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/10 đến 03 giờ ngày 19/10 cục bộ có nơi trên 50mm như: trạm Mai Lâm (Thanh Hóa) 77mm, trạm Nông trường 15 (Nghệ An) 119.2mm, trạm Đầu mối HCN Diên Trường (Quảng Ngãi) 57.2mm,…

Cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng, sạt lở ở Nghệ An.

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ sáng sớm 19/10 đến hết đêm 19/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 60-120mm, cục bộ có nơi trên 220mm; ở Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >80mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 20/10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động: Mưa lớn có thể gây: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.