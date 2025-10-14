Xã hội “Núi rác” chặn đường làng sau lũ Lũ rút, nhưng rác thải thì ở lại. Dọc hạ lưu sông Lam (Nghệ An), hàng trăm tấn rác từ thượng nguồn dồn về, mắc kẹt tại các tuyến đường và khu dân cư, trở thành nỗi lo lớn về ô nhiễm và an toàn giao thông sau bão số 10.

Sau cơn bão, nhiều xã vùng hạ lưu sông Lam vẫn chưa thể ổn định cuộc sống do lượng lớn rác thải bị nước lũ cuốn trôi rồi mắc lại trên các tuyến đường, kênh mương và khu dân cư. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Rác thải chất ngổn ngang, gây cản trở giao thông. Ảnh: Đình Tuyên

Những ngày sau khi nước rút, dọc tuyến đường vào xã Hưng Nhân (cũ) nay là xã Lam Thành, rác thải sinh hoạt, cây cối mục nát, bùn đất và xác động vật bị nước cuốn về chất đống, bốc mùi hôi nồng nặc.

Anh Hoa Xuân Thái, người dân xóm Châu Nhân 7, xã Lam Thành kể: “Cách đây mấy hôm chúng tôi phát hiện một bao tải lớn bốc mùi rất nặng, sau đó, công an xã đến kiểm tra mới biết bên trong là xác hai con bê bị cuốn theo dòng nước. Người dân phải mang đi chôn để tránh ô nhiễm”.

Theo ghi nhận của PV Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, rác thải có đoạn cao gần 2 mét. Ảnh: Đình Tuyên

Tại xóm Châu Nhân 7, rác thải được gom ngay giữa tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư, có đoạn cao gần 2 mét, kéo dài hàng trăm mét, chiếm gần nửa mặt đường, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do con mương chắn ngang nên rác bị mắc kẹt tại đây.

Anh Nguyễn Dương Bảo, một người dân sống gần khu vực, cho biết: “Sau khi nước rút, rác mắc lại rất nhiều, chắn kín cả lối đi. Chính quyền xã đã phải huy động máy gạt để mở đường, nhưng vì khối lượng rác quá lớn nên đành chất tạm bên vệ đường. Trong đống rác còn lẫn cả xác lợn, gà… dưới trời nắng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ tan học, học sinh đi qua đoạn này gặp ô tô thì vô cùng nguy hiểm”.

Rác bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ gây cản trở giao thông, lượng rác tồn đọng trên một tuyến đường trục của xóm Châu Nhân 8 ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân. Đáng lo ngại hơn, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Nhiều hộ dân sống gần khu vực tập kết rác phải đóng kín cửa suốt ngày để tránh mùi hôi và bụi bẩn bốc lên. Bà Nguyễn Thị Mai, một người dân trong xóm, chia sẻ: “Cháu của tôi mấy hôm nay ho, sổ mũi vì bụi và mùi rác. Mong chính quyền sớm có biện pháp thu gom, chứ để lâu vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân”.

Rác ngổn ngang trên một số tuyến đường. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Nguyễn Trường Thi, Bí thư Đảng ủy xã Lam Thành, cho biết: “Ngay sau khi nước rút, xã đã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên cùng người dân tham gia dọn dẹp trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, do lượng rác quá lớn và địa phương không có phương tiện chuyên dụng để thu gom toàn bộ, nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xóm thấp trũng như khu vực xã Hưng Nhân (cũ), nơi rác bị dồn về nhiều. Hiện, xã đang triển khai phân bổ lực lượng, thu gom rác dần theo từng khu vực”.

Đoạn đường ở xóm Châu Nhân 8 ngập đầy bùn đất và rác thải, khiến người dân không thể lưu thông qua khu vực này. Ảnh: Đình Tuyên

Bão số 10 vừa qua gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều xã hạ lưu sông Lam bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 2 mét. Sau khi nước rút, ngoài thiệt hại về hoa màu và tài sản, lượng rác thải khổng lồ tồn đọng đang trở thành nỗi lo lớn của người dân.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo, nếu chậm thu gom, rác sau lũ có thể làm ô nhiễm nguồn nước, tạo điều kiện cho dịch bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp phát sinh. Do đó, cần sớm có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để xử lý triệt để.

Người dân mong muốn chính quyền sớm hỗ trợ phương tiện, bố trí điểm tập kết hợp lý, tránh để tình trạng rác chất ngay giữa đường, gây cản trở giao thông và ô nhiễm kéo dài sau lũ.