Đủ căn cứ để điều chỉnh quy hoạch Di tích Thành cổ Vinh

Bên cạnh đó, một số khu tập thể cũ trong Thành cổ mặc dù đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được giải quyết do không phù hợp quy hoạch, không bố trí được vị trí tương đương và nguồn lực để di dân tái định cư với số lượng lớn, gây mất cân bằng an sinh xã hội, xáo trộn trong dư luận quần chúng và gây khiếu kiện đông người tại khu vực này thời gian qua.

Vì vậy, việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh trong giai đoạn hiện nay là thiết thực và cấp bách, nhằm rà soát lại vị trí, quy mô, phạm vi ranh giới thực tế của các di tích, đánh giá tổng thể tính khả thi của quy hoạch được duyệt cũng như các hạn chế, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp cơ cấu quy hoạch có tính chất đồng bộ, dài hạn và khả thi nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của Di tích Thành cổ Vinh, gắn với việc giải quyết nhu cầu bức xúc về quyền sử dụng đất, chỗ ở cho cư dân các khu tập thể trong phạm vi quy hoạch, giúp quản lý quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực theo hướng bền vững”.

Công văn số 8709/UBND-CN cũng làm rõ những nội dung điều chỉnh chi tiết khoanh vùng bảo vệ các hạng mục di tích lịch sử – văn hóa. Cụ thể, qua rà soát thì hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích năm 1996 được lập sơ họa bằng bản vẽ tay, đến nay chưa được cắm mốc khoanh vùng bảo vệ. Về hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng khu vực xung quanh các di tích, đã thay đổi nhiều so với năm 1996; diện tích khoanh vùng trước đây so với thực tế hiện nay không chính xác do sai số đo đạc.