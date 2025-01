Kinh tế Dự kiến chi tiết thời gian tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở ở TP. Vinh Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay có tổng số 110 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó có 49 đảng bộ cơ sở (24 đảng bộ phường, 9 đảng bộ xã, 16 đảng bộ cơ quan) và 61 chi bộ cơ sở.

Hiện Thành ủy Vinh đã chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp với tinh thần chủ động, tập trung, khẩn trương và đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Thi nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội diễn ra từ ngày 6 -7/1/2025. Ảnh tư liệu BNA

Theo đó, đối với đại hội đảng bộ cơ sở, trong tháng 1/2025 có 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ Bệnh viện sản nhi Nghệ An; Đảng bộ phường Trường Thi; Đảng bộ xã Hưng Chính. Đảng bộ phường Hưng Bình dự kiến cũng sẽ tổ chức trong tháng 1/2025.

Trong tháng 2/2025 dự kiến sẽ có 11 đơn vị đảng bộ phường, xã tổ chức đại hội bao gồm: Hưng Lộc, Hưng Hòa, Nghi Phong, Cửa Nam, Nghi Hải, Hưng Phúc, Nghi Tân, Bến Thủy, Quán Bàu, Nghi Thủy, Đông Vĩnh. Ngoài ra có 3 đảng bộ cơ quan, đơn vị cũng tổ chức đại hội gồm: Ban quản lý chợ Vinh; Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương IV.

Trong tháng 3/2025, dự kiến có 23 đảng bộ tổ chức đại hội bao gồm 17 đảng bộ phường, xã: Phúc Thọ, Nghi Kim, Nghi Thu, Nghi Đức, Hưng Dũng, Nghi Phú, Hà Huy Tập, Nghi Hòa, Trung Đô, Nghi Xuân, Nghi Thái, Hưng Đông, Thu Thủy; Lê Lợi, Nghi Hương, Nghi Liên, Nghi Ân.

Ngoài ra có 6 đảng bộ cơ quan, đơn vị dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 3/2025 bao gồm: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh.

Trong tháng 4/2025 dự kiến có 8 đảng bộ tổ chức đại hội bao gồm 2 đảng bộ phường, xã (Vinh Tân mới và Quang Trung mới) và 6 đảng bộ cơ quan, đơn vị bao gồm: Trung tâm viễn thông Vinh; cơ quan Chính quyền Thành phố, Thành ủy Vinh, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Công an Thành phố, BCH Quân sự Thành phố.

Đối với đại hội chi bộ cơ sở có 61 đơn vị, dự kiến trong tháng 1/2025 sẽ có 4 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội bao gồm: Ban quản lý chợ Ga Vinh; Trường THCS Đặng Thai Mai, Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Thành phố, Làng trẻ em SOS Vinh.

Tháng 2/2025 sẽ có 27 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội; tháng 3/2025 sẽ có 17 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội và tháng 4/2025 sẽ có 13 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội.

Đại lộ Lê Nin TP Vinh. Ảnh: Quang An

Các tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp chuyển Đảng bộ Thành phố về dự kiến trình Thường trực, Ban Thường vụ duyệt đại hội sau khi tiếp nhận có 28 đơn vị gồm 27 đảng bộ cơ quan và 1 chi bộ. Các đơn vị này dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 3 - 4/2025.