Dư nợ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An tăng trưởng khá

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức đoàn thể liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Đến 30/9/2023, tổng nguồn vốn đạt 12.140 tỷ đồng, tăng 1.262 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6% (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng vốn năm 2023 theo Nghị quyết Ban đại diện HĐQT tỉnh đề ra). Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 2.787 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đến 30/9/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách Nghệ An đạt trên 12.126 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 11,61%, cao hơn cùng kỳ năm trước 2,64%. Có 10 chương trình tín dụng tăng trưởng dư nợ so với đầu năm.

Đồ hoạ: Hữu Quân

Các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện giám sát Tổ tiết kiệm vay vốn bình xét cho vay đảm bảo công khai, đúng đối tượng; hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục, phối hợp với Ngân hàng tổ chức giải ngân kịp thời đến từng hộ tại điểm giao dịch xã. Tốc độ tăng trưởng dư nợ do 4 tổ chức hội quản lý tương đối đồng đều và đều đạt mức tăng trên 10%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; mặc dù tăng trưởng tín dụng lớn nhưng chỉ số nợ quá hạn giảm so với đầu năm 672 triệu đồng, chỉ chiếm 0,04%/tổng dư nợ.

Đồng chí Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của tín dụng chính sách. Ảnh: Thu Huyền

9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An đã cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 60.417 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải tạo công trình chứa nước sạch, công trình vệ sinh, mua nhà ở xã hội, mua sắm thiết bị học tập cho con em phục vụ học tập…

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu tại cuộc làm việc, các thành viên ban đại diện cho rằng hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đạt kết quả tốt, cho vay khá cao trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng toàn ngành ngân hàng thấp; việc số hoá mobile banking được triển khai hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội 9 tháng qua có nhiều điểm sáng. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được đánh giá cao, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2023.

Về nhiệm vụ quý IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã sớm bố trí nguồn ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay năm 2023 và năm 2024; Rà soát đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng theo Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ, tham mưu UBND huyện sớm phê duyệt danh sách để xin bổ sung vốn và giải ngân kịp thời.

Hộ chị Lê Thị Lan ở xóm Đình, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc vay vốn chính sách sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Thu Huyền

Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, các tổ chức hội nhận ủy thác và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, giải ngân nguồn vốn kịp thời; giám sát chặt chẽ nguồn vốn đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; Xem xét xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Mobile Banking cho khách hàng; tuyên truyền để người dân biết và sử dụng dịch vụ, góp phần tăng lợi ích cho khách hàng nói chung và đối tượng chính sách nói riêng…