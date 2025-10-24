Pháp luật Đưa hối lộ 8 tỷ đồng, Lương Bằng Quang đối diện án phạt ra sao? Ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội đưa hối lộ, liên quan 8 tỷ đồng dùng "chạy án" cho Ngân 98. Theo chuyên gia pháp lý, nam ca sĩ có thể phải chịu mức án nặng.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ". Đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Theo đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Đây là bước mở rộng từ vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98 cầm đầu.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, việc Lương Bằng Quang bị khởi tố về tội đưa hối lộ gây bất ngờ, bởi anh không bị xử lý với vai trò đồng phạm trong hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, mà lại bị quy kết đồng phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ca sĩ Lương Bằng Quang tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Theo luật sư, động cơ đưa hối lộ thường xuất hiện ở những người vi phạm pháp luật, nhằm thoát tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. ‘Nhiều người cho rằng tiền bạc có thể giải quyết các vấn đề pháp lý, nên nảy sinh ý định dùng lợi ích vật chất để mua chuộc cơ quan công quyền. Tuy nhiên, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hoạt động tư pháp, vì vậy Bộ luật Hình sự quy định đưa hối lộ, nhận hối lộ hay môi giới hối lộ đều bị xử lý rất nghiêm’, luật sư nhấn mạnh.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, bản chất của hành vi đưa hối lộ là ‘dùng lợi ích để mua chuộc người có thẩm quyền nhằm yêu cầu họ làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ’. Ông dẫn chiếu Điều 364 Bộ luật Hình sự, theo đó người đưa hối lộ có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm. Trường hợp hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Với việc cơ quan điều tra xác định Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa hối lộ 8 tỷ đồng, luật sư cho biết cả hai đang phải đối diện khoản 4, Điều 364 BLHS. ‘Nếu bị kết tội, hai bị can sẽ chịu mức án từ 12 đến 20 năm tù’, luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư, hành vi đưa hối lộ được xem là phạm tội từ thời điểm thỏa thuận hoặc chuyển giao lợi ích cho người trung gian hoặc bên nhận, ‘không phụ thuộc việc hối lộ đã trót lọt hay người nhận đã nhận hay chưa’. Đây là lý do dù vụ án mới chỉ ghi nhận hành vi đưa và môi giới hối lộ, chưa chứng minh được hành vi nhận hối lộ, người phạm tội vẫn bị xử lý.

Đáng chú ý, luật sư nhấn mạnh hành vi của Lê Sỹ Cường, người trung gian, thuộc tội môi giới hối lộ theo Điều 365 BLHS. Điều luật này quy định người môi giới hối lộ có thể bị phạt tiền từ 20 đến dưới 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hối lộ trị giá 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt tù từ 8 đến 15 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng việc Lương Bằng Quang và Ngân 98 cùng bị khởi tố cho thấy cơ quan tố tụng nhận định cả hai có cùng ý chí thực hiện hành vi, đủ dấu hiệu đồng phạm. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ dòng tiền, động cơ, cách thức thỏa thuận, cũng như trách nhiệm của từng người trong vụ việc.

Luật sư cũng dự báo quá trình mở rộng điều tra sẽ còn phức tạp, khi cơ quan điều tra xem xét vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu. ‘Nếu có căn cứ chứng minh Quang biết là hàng giả nhưng vẫn tham gia giúp sức tiêu thụ, anh ta có thể tiếp tục bị xử lý với vai trò đồng phạm trong tội sản xuất, buôn bán hàng giả’, ông nói.