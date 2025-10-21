Đưa nghị quyết vào cuộc sống:Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới", các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh coi đây là "mệnh lệnh chính trị", nhanh chóng quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Tinh thần của Chỉ thị được lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ rệt trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.
Khánh Ly - Kỹ thuật: Hồng Toại • 21/10/2025
Bản Minh Châu (xã Tri Lễ) là bản có 134 hộ, 668 khẩu thuộc hai thành phần dân tộc Khơ Mú và Thái; Chi bộ Đảng có 22 đảng viên. Theo chia sẻ của Bí thư Chi bộ bản Minh Châu, đồng chí Lộc Văn Thu, lâu nay, chi bộ vẫn duy trì nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào ngày mồng 3, thường là vào buổi sáng, nếu vào mùa vụ thì bố trí vào buổi tối tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đầy đủ.
Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng thời gian, Chi bộ bản Minh Châu cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng bám sát thực tiễn.
Thay vì chỉ nghe báo cáo và phổ biến chỉ đạo, các buổi sinh hoạt hiện nay, chi bộ đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến kênh mương nội đồng, công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục ảnh hưởng mưa bão, xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ hủ tục, đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư…
“Trước khi tổ chức sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ Minh Châu dành thời gian nghiên cứu văn bản liên quan, xác định chủ đề, cái gì chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên.
Bên cạnh đó, “được định hướng rõ từ Chỉ thị số 50, chúng tôi chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhờ vậy, nhiều vấn đề ở cơ sở đã được bàn bạc, giải quyết kịp thời. Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ, chi ủy Chi bộ Minh Châu đã lập các nhóm Zalo, Facebook phục vụ công tác điều hành, trao đổi, cập nhật, nắm bắt thông tin. Hai đồng chí Bí thư Chi bộ và Trưởng bản còn tự bỏ kinh phí để mua máy tính xách tay phục vụ công việc”- Bí thư chi bộ Lộc Văn Thu chia sẻ.
Đồng chí Lộc Văn Thu - Bí thư Chi bộ bản Minh Châu
Còn tại bản Na Cày, xã Tiền Phong, Bí thư Chi bộ Lữ Văn Quý cho biết: Chi bộ có số lượng đảng viên tương đối đông (58 đồng chí). Nhận thức rõ chất lượng sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực, sức chiến đấu của chi bộ. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, chi bộ duy trì sinh hoạt đúng thời gian quy định.
Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ. Các vấn đề đưa ra thảo luận đều sát với thực tiễn thôn, bản, các ý kiến tham gia thảo luận cũng sát với nguyện vọng của người dân, hạn chế tình trạng phát biểu hình thức, chiếu lệ.
Vai trò, trách nhiệm của người chủ trì cũng rõ nét hơn thông qua phương pháp điều hành sinh hoạt, gợi mở vấn đề, tạo không khí dân chủ, chân thành. Mỗi kỳ sinh hoạt đều đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được, chưa làm được; đề ra nhiệm vụ cụ thể và những việc cần làm ngay trong tháng, phân công rõ người, rõ việc gắn với trách nhiệm từng đảng viên.
Ông Hà Sỹ Bảy 71 tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng ở đội 1 bản Na Cày bày tỏ: Chỉ thị 50 của Ban Bí thư thống nhất sinh hoạt vào ngày mồng 3 hàng tháng giúp đảm bảo sự đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
So với trước đây, sinh hoạt chi bộ thôn, xóm có những cái đổi mới, sát tình hình thôn, bản. Đảng viên chúng tôi mong muốn sinh hoạt chi bộ vừa bám quy định của Trung ương, của tỉnh, vừa sát với thực tế của xóm, bản, mục đích cuối cùng là làm sao cho cuộc sống người dân được ấm no, thôn, xóm phát triển.
Bà Lang Phương Thảo - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tiền Phong cho hay: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Ngay sau khi BTV Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 363-KH/TU ngày 18/8/2025 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đảng ủy xã Tiền Phong đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ bảo đảm 3 đúng: Đúng định kỳ, đúng nội dung, đúng nguyên tắc. Đổi mới cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tính tự giác trong sinh hoạt Đảng; gắn sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Đảng ủy xã cũng phân công cấp ủy viên định kỳ dự sinh hoạt tại các chi bộ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Kết quả bước đầu sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp hơn, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu được nâng lên, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy.
Tại xã Văn Kiều, các đồng chí thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp làm việc định kỳ với các chi bộ trực thuộc. Qua đó, nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời, định hướng các nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm “3 đúng” như tinh thần của Chỉ thị số 50-CT/của Ban Bí thư.
Ngoài sinh hoạt định kỳ, các Chi bộ thuộc Đảng bộ xã Văn Kiều còn chú trọng sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cụ thể, sát thực gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tới.
Theo đồng chí Chu Bá Long - Bí thư Đảng ủy xã Văn Kiều: Sinh hoạt chi bộ không chỉ đảm bảo nền nếp, kỷ cương mà phải đi vào thực chất, gắn chặt với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Qua đó, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Chỉ thị số 50-CT/TW không chỉ là sự kế thừa tinh thần của các Chỉ thị trước đây mà còn là bước đột phá, đặt ra yêu cầu cao hơn, sâu sát hơn, thực chất hơn trong sinh hoạt chi bộ là “mệnh lệnh chính trị" đối với mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong tình hình mới. Bởi vậy, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 636-KH/TU ngày 18/8/2025 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW.
Trong đó yêu cầu các tổ chức Đảng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện từng loại hình chi bộ. Thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng vào ngày 03 hằng tháng (nếu vào ngày nghỉ hoặc trường hợp đặc biệt sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tháng). Đồng thời, nhấn mạnh đến việc đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, hành chính hóa hóa trong sinh hoạt chi bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị qua các phương tiện truyền thông đại chúng, thông tin nội bộ, sinh hoạt chuyên đề…
Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW vào quy chế làm việc và các văn bản liên quan của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới, bám vào các nhóm nội dung trọng tâm: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ; Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ trong lãnh đạo, điều hành sinh hoạt; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Siết chặt kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ; Chú trọng phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của đảng viên; Bảo đảm điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ...
Là Đảng bộ thuộc cơ quan đầu não của tỉnh, ngày 18/9/2025 Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I và Chỉ thị 50 đến các tổ chức cơ sở Đảng, và toàn thể đảng viên của Đảng bộ tại 36 điểm cầu với trên 1.300 đảng viên.
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 08/9/2025 với các nội dung trọng tâm, là: Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, đưa nội dung Chỉ thị 50 -CT/TW vào chương trình, nghị quyết, quy chế chi bộ để cụ thể hóa chủ trương thành hành động; Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, bảo đảm “3 đúng” (đúng định kỳ, đúng nội dung, đúng nguyên tắc); kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu; Nâng cao vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên; Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
Thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên, cán bộ theo dõi cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ; Gắn đánh giá chất lượng sinh hoạt với xếp loại chi bộ, đảng viên; đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Mới đây nhất, ngày 6/10/2025 Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã ban hành thông báo số 44-TB/ĐU về lịch phân công dự sinh hoạt chi bộ định kỳ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ CCQ Đảng tỉnh quý IV, năm 2025.
Thông qua dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của đảng viên, chi bộ, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời phát hiện cách làm hay từ thực tiễn để nhân rộng.
Mỗi chi bộ cần nhận thức rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không phải là nhiệm vụ mang tính trước mắt, mà là công việc thường xuyên, lâu dài, gắn liền với sự sống còn của Đảng. Chỉ thị 50-CT/TW chính là lời hiệu triệu đầy trách nhiệm và kỳ vọng của Ban Bí thư đối với từng tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên. Để lời hiệu triệu ấy thấm sâu vào thực tiễn, điều quan trọng nhất chính là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm từ những người đứng đầu, các bí thư chi bộ, những “cánh tay nối dài” của Đảng ở cơ sở”.
Đồng chí Ngô Đình Viện -
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh
Chi bộ là tế bào, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tin rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 50-CT/TW sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.