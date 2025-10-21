Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bản Minh Châu (xã Tri Lễ) là bản có 134 hộ, 668 khẩu thuộc hai thành phần dân tộc Khơ Mú và Thái; Chi bộ Đảng có 22 đảng viên. Theo chia sẻ của Bí thư Chi bộ bản Minh Châu, đồng chí Lộc Văn Thu, lâu nay, chi bộ vẫn duy trì nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào ngày mồng 3, thường là vào buổi sáng, nếu vào mùa vụ thì bố trí vào buổi tối tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đầy đủ.

Chi ủy Chi bộ Minh Châu trao đổi với PV về tình hình thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới". Ảnh: GH

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng thời gian, Chi bộ bản Minh Châu cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng bám sát thực tiễn.

Thay vì chỉ nghe báo cáo và phổ biến chỉ đạo, các buổi sinh hoạt hiện nay, chi bộ đã đi vào thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến kênh mương nội đồng, công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục ảnh hưởng mưa bão, xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ hủ tục, đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư…

Đảng viên Chi bộ bản Minh Châu dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ảnh: K.L

“Trước khi tổ chức sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ Minh Châu dành thời gian nghiên cứu văn bản liên quan, xác định chủ đề, cái gì chưa rõ thì tranh thủ xin ý kiến của cấp trên.

Bên cạnh đó, “được định hướng rõ từ Chỉ thị số 50, chúng tôi chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên mạnh dạn góp ý, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhờ vậy, nhiều vấn đề ở cơ sở đã được bàn bạc, giải quyết kịp thời. Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ, chi ủy Chi bộ Minh Châu đã lập các nhóm Zalo, Facebook phục vụ công tác điều hành, trao đổi, cập nhật, nắm bắt thông tin. Hai đồng chí Bí thư Chi bộ và Trưởng bản còn tự bỏ kinh phí để mua máy tính xách tay phục vụ công việc”- Bí thư chi bộ Lộc Văn Thu chia sẻ.