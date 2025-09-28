Xây dựng Đảng Người "đứng mũi" dưới chân núi Puxailaileng - Bài 1: Củng cố vai trò "hạt nhân" của chi bộ thôn bản Ghé bản Buộc Mú 2, xã biên giới Na Ngoi, hỏi thăm người uy tín Già Tồng Thù, dân bản vui vẻ dẫn đường và không quên chia sẻ: Đó là “người giỏi” của đồng bào Mông ta đó!.

Khánh Ly - Thanh Phúc • 27/09/2025

Theo giới thiệu của đồng chí Xồng Vả Dềnh - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Na Ngoi, trước đây, đồng chí Già Tồng Thù từng là Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2, rồi được BCH Đảng bộ xã Na Ngoi tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, vào thời điểm bản này còn tồn tại nhiều khó khăn.

Xã Na Ngoi có tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, khí hậu, đậm đà bản sắc đồng bào các dân tộc. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Thế nhưng bằng tinh thần tiên phong gương mẫu, sự công tâm, khách quan, bản lĩnh nói được - làm được, “ thủ lĩnh” Già Tồng Thù đã từng bước củng cố vai trò "hạt nhân” chính trị của chi bộ bản, trở thành trung tâm đoàn kết hoá giải các mâu thuẫn, ổn định tình hình cơ sở.

Người uy tín ở Na Ngoi Già Tồng Thù chăm sóc vườn hồng trước nhà. Ảnh: T.P

Ông tiếp chúng tôi trong ngôi nhà gỗ lợp mái samu thoáng mát, phía trước cửa có giàn hoa hồng nở rộ, bên ấm chè Shan Tuyết được trồng ở lưng chừng dãy Puxailaileng quanh năm mây phủ. Nhớ lại quãng thời gian nhận sự phân công của Đảng làm người “đứng mũi chịu sào” ở bản khác, Bí thư Già Tồng Thù mộc mạc bày tỏ: “Thời điểm nhận sự phân công về làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, tôi xác định đầu tiên phải củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở.

Người uy tín ở Na Ngoi Già Tồng Thù.

Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thực tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch”.

Ka Dưới - nơi Già Tồng Thù được phân công về làm Bí thư Chi bộ là bản Mông có 46 hộ, hơn 300 khẩu thuộc hai dòng họ Xồng và Già. Trước đây, trong bản nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp. Nổi bật là các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân kéo dài, trình độ, năng lực của một số chức danh trong hệ thống chính trị bản hạn chế, trong bản còn xuất hiện hiện tượng người dân theo "đạo lạ". Trước thực tế đó, thời điểm năm 2022, Đảng uỷ xã Na Ngoi đã xem xét, bàn bạc và quyết định cử đồng chí Già Tồng Thù (SN 1972), Thường vụ hội Cựu chiến binh, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, nguyên Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2 về làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới để ổn định tình hình cơ sở.

Cựu chiến binh, người uy tín Già Tồng Thù chia sẻ với lãnh đạo Đảng uỷ xã biên giới Na Ngoi và phóng viên. Ảnh: K.L

“Đồng chí Già Tồng Thù là một đảng viên gương mẫu, có uy tín, nói được, làm được, đã được thử thách rèn luyện trong môi trường quân đội, lại am hiểu phong tục, tập quán, tâm lý đồng bào Mông, khéo vận động quần chúng.

Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn công tác: Sau khi xuất ngũ năm 1998, đồng chí tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác Đảng trên địa bàn (làm xã đội phó, rồi phó trưởng Công an xã hơn 20 năm, kiêm Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2 suốt nhiều nhiệm kỳ…).

Do vậy, Đảng uỷ xã nhận thấy, đồng chí Già Tồng Thù là người thích hợp nhất để đảm nhận vai trò “đứng mũi chịu sào” ở bản Ka Dưới lúc bấy giờ để ổn định tình hình”- đồng chí Xồng Vả Dềnh - Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng Na Ngoi cho biết.

Bản Ka Dưới, xã Na Ngoi. Ảnh: T.P

Về phía Già Tồng Thù, dẫu đã có kinh nghiệm làm Bí thư Chi bộ Buộc Mú 2, nhưng khi nhận quyết định phân công của Đảng về làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, ông không khỏi lo lắng vì “mình không phải là người của bản và nội tình trong bản thời điểm ấy cũng khá phức tạp”.

Ấy nhưng, với suy nghĩ là đảng viên, lại từng lính biên phòng, không thể thấy khó mà thoái thác trách nhiệm, Già Tồng Thù đã nhận nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao để “tròn việc Đảng, trọn việc dân” và lời hứa sẽ "không làm mất uy tín của Đảng"…

Thời điểm Già Tồng Thù cầm quyết định về làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, lúc ấy hệ thống chính trị bản chưa vững mạnh, chưa kiện toàn được chức danh phó bản, còn Phó Bí thư chi bộ cũng có ý định xin rút lui. Chi bộ có 7 đảng viên, trong đó chỉ có 4 đảng viên tại chỗ (1 đảng viên miễn sinh hoạt).

Trước thực tế đó, việc đầu tiên mà Bí thư chi bộ Già Tồng Thù nghĩ đến là phải củng cố vai trò “hạt nhân” chính trị của chi bộ, kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong bản, bởi như Bác Hồ đã nhấn mạnh “muốn làm nhà cho tốt phải xây nền cho vững”.

Cựu chiến binh, người uy tín Già Tồng Thù cùng cán bộ và người dân bản Ka Dưới. Ảnh: K.L

Nghĩ là làm, Già Tồng Thù đã trực tiếp gặp gỡ Phó Bí thư chi bộ, bằng sự chân thành của mình, để có được sự ủng hộ, đồng hành, gây dựng mối đoàn kết trong chi uỷ.

Cùng với đó, ông tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chọn người có năng lực tận tâm với việc bản, việc dân để kiện toàn các chức danh phó bản và các chi hội đoàn thể như chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân…

Ông Già Tồng Thù trao đổi với cán bộ và người dân bản Ka Dưới về công tác vệ sinh môi trường. Ảnh: K.L

Ông cũng nhiều lần đến thăm, gặp, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đảng viên lão thành, người có uy tín trong bản. Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ bản, với vai trò là Bí thư chi bộ, Già Tồng Thù đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ.

Đồng thời, cùng cấp uỷ chi bộ ban hành các nghị quyết sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở thôn bản. Chẳng hạn, sau khi tìm hiểu nguyên nhân tình hình kiện cáo ở bản Ka Dưới là do công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân chưa ổn, chưa đúng quy trình.

Đồng chí Già Tồng Thù luôn dành thời gian hỗ trợ Chi bộ bản Ka Dưới trong công tác Đảng. Ảnh: KL

Chi bộ đã ban hành nghị quyết về giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế vụ việc vượt cấp lên trên. “Trong giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nhân dân, chữ “tín” và chữ “tâm” phải đặt lên hàng đầu, quá trình giải quyết phải đảm bảo công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, cái lý kết hợp cái tình thì đồng bào Mông mới tin, mới nghe”- ông Già Tồng Thù bộc bạch.

Với cách làm như vậy, trong nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới Già Tồng Thù đã tham gia giải quyết thành công 6 vụ việc tranh chấp, trong đó có 4 vụ việc liên quan đến đất đai, 2 vụ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Ông Già Tồng Thù và các em nhỏ ở bản Ka Dưới. Ảnh: K.L

Bên cạnh đó, để củng cố vai trò “hạt nhân” lãnh đạo của chi bộ thôn, bản, ngoài sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, Bí thư Chi bộ Già Tồng Thù đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ cho chi bộ. Từ cuối năm 2022 đến năm 2024, Chi bộ Ka Dưới đã kết nạp được 2 đồng chí đảng viên mới. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, các đoàn thể trong bản dần đi vào hoạt động nề nếp, người dân đoàn kết, an ninh trật tự ổn định…

Nhận xét về vai trò của “người giỏi” Già Tồng Thù, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thư thường trực Đảng uỷ xã Na Ngoi cho biết: Sự tận tâm, tận tuỵ vì việc Đảng, việc dân của đồng chí Già Tồng Thù không phải chỉ mới được khẳng định khi về làm Bí thư Chi bộ Ka Dưới; mà trước đó, đồng chí cũng để lại nhiều dấu ấn trong vai trò là Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2.

Thời điểm năm 2007, khi Chi bộ bản Buộc Mú 2 được thành lập mới chỉ có 3 đảng viên. Trong đó, chỉ có ông Già Tồng Thù là đảng viên tại chỗ là Bí thư chi bộ, 2 đảng viên còn lại là cán bộ biên phòng và một giáo viên được tăng cường về.

Thời điểm ấy, bản Buộc Mú 2 chỉ có 20 hộ, 100 khẩu, người dân xu hướng di cư sang Lào nhiều, công tác kết nạp đảng gặp nhiều khó khăn.

Đường vào bản Buộc Mú 2, xã Na Ngoi. Ảnh: Thanh Phúc

Là Bí thư Chi bộ, ông Già Tồng Thù vừa phải bám bản, bám dân tuyên truyền không di dịch cư trái phép, vừa phải trăn trở tìm cách phát triển đảng viên để tăng cường, bổ sung nguồn đảng viên tại chỗ cho chi bộ.

Bên cạnh sàng lọc, chọn nguồn, vào tận hộ để tuyên truyền, Bí thư Chi bộ Già Tồng Thù còn dùng toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ”, để động viên, khuyến khích quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng.

Nhờ vậy, trong thời gian Già Tồng Thù làm Bí thư, Chi bộ bản Buộc Mú 2 đã kết nạp được thêm 4 đảng viên tại chỗ, liên tục nhiều năm được Đảng ủy xã Na Ngoi xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh bản Buộc Mú 2 xã Na Ngoi. Ảnh: T.P

Trò chuyện với chúng tôi, ông Già Tồng Thù bộc bạch: “Đồng bào Mông có được cuộc sống đổi thay ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng. Bởi thế dù là Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2 hay sau này là Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, tôi đều chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới và củng cố, khẳng định vai trò “hạt nhân” của chi bộ Đảng”.

Cũng chính từ suy nghĩ ấy mà thời gian được BCH Đảng bộ xã Na Ngoi giao nhiệm vụ về làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, khi tình hình ở bản đã đi vào ổn định, nề nếp, Già Tồng Thù đã chọn người để bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận tại chỗ để mình rút lui sau khi hoàn thành sứ mệnh Đảng giao.

Một góc xã biên giới Na Ngoi. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Đó là nữ đảng viên trẻ Lỳ Y Chò (SN 1993), kết nạp Đảng năm 2020, nguyên là Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình, năng động ở bản Ka Dưới.

Ông còn khéo léo vận động những người uy tín, những đảng viên lão thành trong bản cùng giúp mình và cấp uỷ chi bộ, bồi dưỡng nguồn Bí thư Chi bộ tại chỗ để tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận của đảng viên và nhân dân.

Đến đại hội Chi bộ Ka Dưới nhiệm kỳ (2025-2027) diễn ra vào tháng 2 năm 2025, đảng viên trẻ Lỳ Y Chò đã được bầu làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới.

Việc một phụ nữ trẻ thuận lợi trở thành người đứng đầu chi bộ là một “sự kiện lớn” thể hiện bước đột phá trong tư tưởng của đồng bào Mông ở bản Ka Dưới, nhờ có những người đổi mới, tiên phong như Già Tồng Thù.

Đồng chí Già Tồng Thù hướng dẫn Tân bí thư chi bộ bản Ka Dưới Lỳ Y Chò nghiệp vụ công tác Đảng. Ảnh: TP

Ghé thăm, trò chuyện cùng Tân Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới Lỳ Y Chò, chị cho hay: Lúc bác Già Tồng Thù động viên làm Bí thư Chi bộ, tôi cũng phân vân lo lắng lắm, vì mình là phụ nữ, lại còn trẻ và là con dâu của bản, không giỏi điều hành, cũng không mang họ Xồng hay họ Già, nói mọi người có nghe không? Thế nhưng, bác Thù bảo: "Giờ cái lưng của phụ nữ Mông không chỉ gùi ngô, gùi sắn mà còn gùi chủ trương, chính sách của Đảng về với thôn, bản nữa. Cháu cứ mạnh dạn thử thách đi, có gì khó bác sẽ hỗ trợ, mình cứ thật thà, công tâm, trách nhiệm thì đảng viên và người dân sẽ đồng tình, ủng hộ".

“Được sự động viên của bác Thù, tôi đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Mới đầu cũng có những bỡ ngỡ, nhưng được Chi bộ giúp đỡ, người dân ủng hộ, đặc biệt là bác Già Tồng Thù luôn sẵn sàng hướng dẫn, chỉ bảo nên đến giờ tôi đã dần thạo việc. Bác Thù là gương sáng cho những đảng viên trẻ như tôi học tập, noi theo. Tấm gương của bác cũng là minh chứng thuyết phục cho chân lý: Ở đâu cán bộ thực sự gương mẫu, dấn thân, ở đó chi bộ sẽ mạnh và Đảng sẽ vững từ gốc”- Tân Bí thư Chi bộ Ka Dưới, Lỳ Y Chò bày tỏ.

Đỉnh Puxailaileng ở Na Ngoi. Ảnh tư liệu: Hoàng Hà

(Còn nữa)