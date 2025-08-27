Xã hội Bộ đội biên phòng Nghệ An làm cầu tạm cứu trợ 42 hộ dân ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn trong 2 ngày qua đã cuốn trôi cầu tràn và làm hư hỏng một phần cầu sắt vượt lũ trên tuyến đường duy nhất vào bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, khiến 42 hộ dân bị cô lập, nhiều học sinh không thể tựu trường đúng kế hoạch.

Sáng nay (27/8), Đồn Biên phòng Na Ngoi đã huy động cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đồn trưởng, trực tiếp chỉ huy, phối hợp với lực lượng dân quân, công an và chính quyền địa phương, cùng người dân bản khẩn trương dựng cầu tạm.

Mưa to làm đứt đường vào bản Huồi Thum, xã Na Ngoi. Ảnh: Hải Thượng



Các lực lượng bắc cầu tạm qua suối. Ảnh: Hải Thượng

Các lực lượng cùng chính quyền địa phương dựng xong cầu tạm. Ảnh: Hải Thượng

Với sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của các lực lượng và người dân địa phương, chỉ trong hơn 4 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 30 phút trưa, cây cầu gỗ tạm đã hoàn thành, đảm bảo cho người dân và xe máy qua lại, phục vụ tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men và sinh hoạt thiết yếu.

Sau khi cầu tạm hoàn thành, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Na Ngoi trao cứu trợ cho người dân bị cô lập. Ảnh: Hải Thượng

Lực lượng chức năng cũng bố trí cán bộ, dân quân túc trực để hướng dẫn qua cầu an toàn và lên phương án xây dựng cầu kiên cố, lâu dài.