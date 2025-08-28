Xây dựng Đảng Xã Na Ngoi tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ngày 28/8, Đảng bộ xã Na Ngoi long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ mới

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lữ Phú

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Na Ngoi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Lữ Phú

Xã Na Ngoi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã Na Ngoi và Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích 341,25 km², với 1.642 hộ, 9.536 nhân khẩu. Toàn xã hiện có 492 đảng viên, sinh hoạt tại 39 chi bộ trực thuộc.

Đây là địa bàn chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống, giàu truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, sản xuất, gắn bó máu thịt với biên cương của Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, xã Na Ngoi đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống đồng bào từng bước được cải thiện, bản sắc văn hóa được gìn giữ, quốc phòng - an ninh biên giới được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lữ Phú

Giữ vững "3 yên"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã Na Ngoi tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế đất rừng tự nhiên để bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc rừng, trồng cây dược liệu, vừa bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, vừa bảo vệ nguồn tài nguyên cho các thế hệ sau.

Xã cũng cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ "3 yên": "yên biên giới, yên địa bàn và yên dân" để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lữ Phú

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Na Ngoi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung thảo luận, đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, xã hội hóa và nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư phát triển; bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên rừng; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa...

Đại hội cũng nhấn mạnh công tác quy hoạch, giao đất ruộng, đất ở, đất sản xuất gắn với sắp xếp dân cư an toàn, tránh sạt lở đất; đồng thời, khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã, khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ.

Đồng thời, khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại đổi mới tư duy sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nhất là xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao trình độ văn hóa người dân.

Cùng với đó, tiếp tục từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tốn kém, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại biểu Lực lượng vũ trang tham dự Đại hội. Ảnh: Lữ Phú

Đại hội đã đề ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030, gồm: Thu nhập bình quân đầu người tăng 50% so với năm 2025; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống dưới 32%; Có 50% trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 20% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 50% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý...

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Na Ngoi khóa I đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I; phấn đấu đến năm 2030, xã Na Ngoi cơ bản thoát khỏi xã nghèo.