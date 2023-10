Đừng áp đặt!

Nhưng, đó là cảm nhận khi tiếp cận đề án. Còn thực tế, hiểu rằng để đạt được kết quả như mục tiêu hướng tới, đòi hỏi rất nhiều thứ phải đạt chuẩn, không chỉ phương pháp giảng dạy, không chỉ giáo trình giáo án, mà gồm cả hạ tầng cơ sở trường, lớp; chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên… Tôi đã đi vòng ngoài một ngôi trường thực hiện thí điểm mô hình tiên tiến ở thành phố Vinh, thấy tường rào nhà trường dăng kín pa nô quảng cáo cho rất nhiều trung tâm đào tạo tiếng Anh, Tin học, thể thao… Các pa nô quảng cáo ấy, đều có gắn với biểu tượng của trường. Hẳn nhiên có thể hiểu, để triển khai mô hình tiên tiến, ngôi trường sẽ kết hợp với các trung tâm dạy học sinh các môn học tăng cường như tiếng Anh, Tin học, Stem, Kỹ năng sống, thể thao…

Thấy thế thì vui ít, buồn nhiều. Vì hiểu tự thân nhà trường chưa đủ khả năng độc lập thực hiện chương trình giáo dục toàn diện. Và hiểu, cách thực hiện thí điểm mô hình tiên tiến trên diện rộng, đúng những gì đã được nghe bạn bè trao đổi, là đã đặt phụ huynh vào tình thế khó xử.

Ngẫm nghĩ, sở dĩ cần quy hoạch hệ thống trường lớp, nôm na cũng nhằm hướng đến tạo thuận lợi cho học sinh và các bậc phụ huynh, tạo thuận lợi trong công tác giáo dục. Nói riêng về địa bàn thành phố Vinh, định vị ở mỗi đơn vị cấp phường đều có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, đều đặt ở vị trí phù hợp cũng nhằm để tạo thuận lợi cho học sinh. Lại xét về hoàn cảnh kinh tế của các hộ gia đình ở mỗi đơn vị cấp phường thuộc thành phố Vinh, chắc chắn sẽ không có chuyện ngang bằng, mà có sự chênh lệch ở nhiều cấp độ. Thực tế cũng cho thấy thu nhập hàng tháng của nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cũng còn rất thấp so với nhu cầu tối thiểu. Họ đã lâm vào cảnh khó thì những gia đình công nhân, lao động tự do chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn.

Với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thực sự sẽ khó khăn gấp bội khi cho con theo học trường tiên tiến. Còn nếu chấp nhận chuyển con đến học tại một ngôi trường mới, sẽ có nguy cơ gieo vào tâm trí trẻ thơ sự mặc cảm. Như thế, là trái ngược phương pháp giáo dục.

Vì thế, nên cân nhắc hạn chế việc thí điểm trường tiên tiến theo diện rộng, để tránh sự áp đặt, dẫn đến thiếu tính nhân văn. Và vì thế, hy vọng HĐND tỉnh trong quá trình khảo sát việc thực hiện các khoản thu ở các trường học phổ thông, sẽ quan tâm đến vấn đề này!