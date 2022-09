Dũng cảm lên huấn luyện viên Huy Hoàng!

(Baonghean.vn) - Trận thua 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa đã kéo Sông Lam Nghệ An về với thực tại. Và nó đã chỉ ra huấn luyện viên Huy Hoàng còn nhiều điều phải làm đối với đội bóng xứ Nghệ nếu muốn có được một vị trí trong top 3 khi mùa giải 2022 hạ màn.

Thời còn thi đấu, Nguyễn Huy Hoàng là một trong những cầu thủ máu lửa bậc nhất của Sông Lam Nghệ An và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đã không ít lần trung vệ thép này đổ máu sau những pha bóng lăn xả của mình. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, ở vai trò nào người đàn ông 40 tuổi này cũng dồn hết tâm huyết của mình vào công việc để đưa đội bóng đến kết quả tốt nhất.

Kể từ khi lên nắm quyền đội 1 Sông Lam Nghệ An, để vực dậy một Sông Lam Nghệ An rệu rã sau mùa giải V.League 2021, mái tóc của chiến lược gia gốc Nghĩa Đàn đã bạc đi rất nhiều.

Cùng với sự đầu tư mạnh tay của Tập đoàn Tân Long và sự cải tổ ở trên băng ghế ban huấn luyện, đội bóng xứ Nghệ đã có những thay đổi rõ rệt. Điều dễ dàng nhận thấy đầu tiên chính là tinh thần thi đấu của Sông Lam Nghệ An ngày càng được cải thiện. Dường như huấn luyện viên Huy Hoàng đã cố gắng thổi lửa vào các cầu thủ để họ vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Trong 20 phút đầu tiên của các trận đấu đã qua, Sông Lam Nghệ An luôn là đội bóng thi đấu rất tốt, đội bóng xứ Nghệ đã ghi được 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào ở khoảng thời gian này. Ngay cả trong trận thua Đông Á Thanh Hóa vừa qua, Sông Lam Nghệ An cũng tạo ra được 2 cơ hội ngon ăn ở thời điểm này, rất tiếc Đình Tiền và Olaha không thể tận dụng được.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu thi đấu đầy hưng phấn này đội bóng xứ Nghệ phần nào bị chững lại ở những phút thi đấu tiếp theo. Kịch bản quen thuộc đó là bị thủng lưới và thua trận đã diễn ra ở các trận gặp Topenland Bình Định, Câu lạc bộ Viettel, Đông Á Thanh Hóa. Rõ ràng huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn chưa đưa ra được các phương án chiến thuật hợp lý trong các giai đoạn này. Hay nói cách khác là Sông Lam Nghệ An không kịp trở tay khi đối thủ đã bắt nhịp với trận đấu. Cũng phải thông cảm cho huấn luyện viên Huy Hoàng khi hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ thiếu đi một người cầm trịch có thể điều tiết nhịp độ trận đấu. Mặc dù Xuân Mạnh vẫn làm rất tốt nhiệm vụ đánh chặn, nhưng anh và những vệ tinh bên cạnh như Mario hay Đinh Xuân Tiến vẫn chưa thể giúp cho Sông Lam Nghệ An kiểm soát được khu trung tuyến.

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, Sông Lam Nghệ An còn thể hiện rõ sự hụt hơi hơn nữa. 10 bàn thua và chỉ ghi được 6 bàn thắng đã chỉ ra vấn đề về chiều sâu đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Nếu không kể đến những trường hợp thay đổi người bất đắc dĩ thì đội hình Sông Lam Nghệ An chỉ có khoảng 15-16 người có thể thi đấu “tròn vai” các vị trí trên sân. Trong một cuộc đua dài hơi thì đó là một con số quá ít để cho huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng và xoay tua. Chưa kể đến những lúc các trụ cột bị chấn thương hoặc treo giò thì khó khăn đó lại càng thêm chồng chất.

Đơn cử như hàng công của Sông Lam Nghệ An, nhìn lên, nhìn xuống chỉ có 3 cái tên Olaha, Oseni và Phan Văn Đức. Thi đấu liên tục và không có những dự bị chất lượng để cạnh tranh đã làm cho bộ 3 trên hàng công càng ngày càng mai một. Dường như các đối thủ đã sớm bắt được bài huấn luyện viên Huy Hoàng ngay từ lúc trận đấu chưa bắt đầu.

Trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa, huấn luyện viên Huy Hoàng đã mạnh dạn đẩy Oseni lên băng ghế dự bị và tung Trần Đình Tiến vào sân ngay từ đầu. Đây là một bước đi táo bạo của huấn luyện viên 40 tuổi này. Nước cờ này tận dụng sự khao khát thi đấu của Đình Tiến để báo động cho phong độ của Oseni. Được ra sân thi đấu từ đầu, Đình Tiến thi đấu rất xông xáo bên hành lang cánh phải của đội bóng xứ Nghệ. Anh có pha đệm bóng cận thành, tuy nhiên, bị hậu vệ chủ nhà phá bóng ngay trên vạch vôi. Oseni cũng được huấn luyện viên Huy Hoàng tung vào sân từ đầu hiệp 2 để tận dụng sức mạnh và sức nhàn của tiền đạo Nigeria để càn quét hàng thủ đội bóng xứ Thanh. Ý đồ của Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An phần nào đã được chuyển hóa khi những cơ hội liên tiếp đến với tiền đạo mang áo số 91 này. Tuy nhiên, sự vô duyên tiếp tục đeo bám Oseni khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi và đến khi đưa được bóng vào lưới thủ thành Thanh Diệp thì lại không được công nhận do lỗi việt vị.

Người còn lại trên hàng công cũng đang có phong độ mờ nhạt trong thời gian qua chính là Phan Văn Đức. Sau siêu phẩm vào lưới Câu lạc bộ Hải Phòng tiền đạo người Yên Thành không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ xứ Nghệ không còn thấy bóng dáng ngày nào của Phan Văn Đức từng làm nức lòng người hâm mộ trong màu áo câu lạc bộ cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Nếu tiếp tục thi đấu như thế này, Đức cọt có thể sẽ là người tiếp theo làm bạn với băng ghế dự bị. Vấn đề là Ban Huấn luyện đội bóng Sông Lam Nghệ An có dũng cảm để đưa ra quyết định này khi Phan Văn Đức đang là một trong những biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ hiện nay. Và khi đó ai sẽ là người thay thế Phan Văn Đức?

Ngoài vấn đề con người, khán giả xứ Nghệ dễ nhận thấy trong lối đá của Sông Lam Nghệ An sử dụng quá nhiều những đường chuyền dài, đặc biệt là những lúc bị đối thủ dẫn trước. Người hâm mộ rất hiếm khi để thấy nhường tình huống ban bật đẹp mắt để khoan phá hàng thủ của đối phương mà thay vào đó là những đường tạt cánh cầu may từ hai biên. Với lối đá đó thì rất khó để đội bóng xứ Nghệ tạo ra đột biến trước các đối thủ. Bên cạnh đó, cầu thủ Sông Lam Nghệ An thường có những pha xử lý cồng kềnh mất khoảng 3, 4 nhịp làm lỡ mất cơ hội phản công nhanh hoặc tự đẩy mình vào thế khó.

Trong bóng đá hiện đại, rất nhiều đội bóng trung bình yếu sẵn sàng “hy sinh” để xây dựng một lối đá ban bật từ ngay phần sân nhà. Họ dũng cảm phối hợp với nhau tạo ra những màn thoát pressing để chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Tất nhiên, lối chơi này không phải được xây dựng ngày một ngày hai, nó là cả một quá trình rèn luyện và trau dồi của cả tập thể trên sân tập cũng như trong các trận đấu.

Trận thua trước Đông Á Thanh Hóa có thể chưa làm ảnh hướng lớn đến mục tiêu vào top 3 của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, trận thua này sẽ là một bài học lớn để các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ nhìn lại mình. Nếu không có sự thay đổi tích cực, cái đích top 3 dường như quá xa vời đối với Sông Lam Nghệ An.