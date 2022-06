Dựng chuyện mẹ bị tai nạn để lừa đảo lấy tài sản của học sinh

Linh dùng câu chuyện mẹ bị tai nạn giao thông kể khổ để tiếp cận các nạn nhân khiến các nạn nhân xiêu lòng, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 27/6, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Vũ Kim Linh (SN 1981, ngụ quận 4) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Linh là đối tượng có 2 tiền án với cùng tội danh nêu trên.

Trước đó, em Đ.B.H (SN 2008, ngụ quận 3) tan học đạp xe trên đường Hoàng Sa để về nhà. Khi ra khỏi trường khoảng 200m thì Linh tiếp cận giả bộ hỏi “Gần đây có chỗ điện thoại công cộng nào không con?”. Em H trả lời “không biết!”. Linh giở trò khóc lóc nói mẹ Linh đang gặp TNGT, muốn mượn điện thoại em H gọi điện báo tin cho người thân. Em H. không cho mượn nhưng có cho Linh 100.000 đồng rồi đạp xe đi.

Linh vẫn đeo bám theo em H. đến trước Nhà thờ trên đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 thề thốt mong em H. giúp đỡ để lo cho mẹ bị tai nạn, hứa sẽ trả tiền, em H. mủi lòng đưa tiếp 180.000 đồng cho Linh. Linh dùng nhiều câu chuyện kể hoàn cảnh thương tâm của mình để đánh động lòng thương hại của em H. Vì không có tiền nên em H. đã dẫn Linh về nhà đưa cho Linh máy tính xách tay, Ipad và ĐTDĐ.

Trước khi đưa tài sản, em H. muốn Linh dẫn đến bệnh viện xem có đúng là mẹ Linh bị TNGT không, Linh đã giả bộ đưa em H đến trước cổng Bệnh viện An Sinh (quận Phú Nhuận) rồi tiếp tục nói số tài sản em H. đưa cho là không đủ đóng tiền viện phí. Em H. nhớ ở nhà còn 1 máy tính xách tay nữa lấy đưa cho Linh. Tổng trị giá số tài sản mà em H. đưa cho Linh khoảng 60 triệu đồng.

Linh viện lý do mẹ được chuyển về bệnh viện ở quận 2 điều trị, rất xa nên hứa sau khi lo cho mẹ xong chiều cùng ngày sẽ đem tài sản trả lại cho em H. Đợi đến tối không thấy Linh đâu, em H. kể lại chuyện trên cho cha mẹ mình biết. Biết con mình bị lừa, cha mẹ H. đã đến Công an quận 3 trình báo.

Từ những đặc điểm mà em H. mô tả cộng với hình ảnh camera tại các điểm mà Linh lừa em H, Công an quận 3 đã nhanh chóng bắt được Linh thu hồi tài sản. Linh khai do nuôi con nhỏ, không có nghề nghiệp nên làm liều. Tuy nhiên, với 2 tiền án cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trước đó của Linh, Công an quận 3 nhận định Linh là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, đánh vào lòng thương người của nạn nhân để lấy tài sản. Công an quận 3 nghi ngờ còn nhiều nạn nhân khác rơi vào bẫy của Linh nên mở rộng điều tra vụ việc và tìm kiếm các nạn nhân của Linh để củng cố hồ sơ xử lý.