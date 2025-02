Pháp luật Tìm nạn nhân của băng nhóm lừa hơn 500 tỷ đồng trên không gian mạng Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng sử dụng dưới hình thức app “Tình yêu” gọi tắt là app “2.1”. Đồng thời, mua đường link để dẫn đến trang Web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tìm nạn nhân của băng nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng trên không gian mạng ở Campuchia.

Trước đó, cơ quan Công an đã bắt giữ 24 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo. Đây là các đối tượng trong số 177 người Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2 vừa qua.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng sử dụng dưới hình thức app “Tình yêu” gọi tắt là app “2.1”. Đồng thời, mua đường link để dẫn đến trang Web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc làm Giám đốc và quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên.

Theo kịch bản được phân công, nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ “cào khách” (dẫn dụ đặt cược, đầu tư); “giết khách” (khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết)... Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam. Làm việc với 24 đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền hơn 500 tỷ đồng; xác định 3 “nhân viên” lừa đảo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; có 6 nạn nhân khai báo bị chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị ai là nạn nhân của tội phạm với thủ đoạn như trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (ĐT: 02763.822.001) để được hướng dẫn giải quyết.