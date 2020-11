Dùng ma túy trả công cho người làm thuê vì 'rẻ hơn trả tiền mặt'

Thuê các đối tượng nghiện ma túy đến làm rẫy cho gia đình rồi trả công bằng ma túy, Và Bá Lỉa, sinh năm 1998 và Lầu Y Xài, sinh năm 1994 (đều trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bắt và đưa ra xét xử sáng ngày 24/11/2020.

Bị cáo Và Bá Lỉa và Lầu Y Xài. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 6/6/2020, Lầu Y Xài được chồng là Và Bá Khư đưa 3 cục ma túy để ngày hôm sau trả công làm rẫy cho Lo Mẹ Nguyệt, trú tại bản Na Kho, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn). Y Xài cất giấu số ma túy trên vào túi áo rồi đi lấy củi, đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì bị tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang, thu giữ số ma túy trên. Qua lời khai của Xài, Cơ quan điều tra xác định Và Bá Lỉa (em chồng của Xài) là người cung cấp ma túy cũng như thường xuyên dùng ma túy để trả công cho người làm rẫy thuê nên Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt khẩn cấp Và Bá Lỉa.



Quá trình điều tra, Và Bá Lỉa khai nhận đã 3 lần thuê Lương Bún My, trú tại bản Na Kho, xã Bắc Lý đến gặt lúa cho gia đình và mỗi lần đều trả công 1 gói ma túy cho My. Thấy việc trả công này rẻ hơn so với trả tiền mặt nên Lỉa đã cung cấp ma túy cho anh trai Và Bá Khư cùng thực hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát, mong HĐXX giải nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội HĐXX tuyên phạt Và Bá Lỉa 7 năm tù, Lầu Y Xài 27 tháng tù. Riêng Và Bá Khư hiện tại đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.