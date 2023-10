Anh Sơn khẩn trương khắc phục tạm thời sạt lở bờ sông Lam

Sạt lở nghiêm trọng ở thôn 1, Lạng Sơn (Anh Sơn). Ảnh chụp ngày 5/10/2023. Ảnh: Thanh Phúc

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào rạng sáng 4/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về nên nước sông Lam đoạn qua xóm 1, xã Lạng Sơn dâng cao, khi nước rút kéo theo sạt lở nghiêm trọng. Theo báo cáo chiều dài sạt lở 120 m, chiều rộng 20m, chiều sâu 12m, diện tích đất sạt lở ước 15.000m3.

Các vết nứt đang lấn vào sâu dần, nguy cơ sạt lở tiếp là rất cao, đe doạ tài sản và tính mạng của 10 hộ dân đang sinh sống. Trong 2 ngày 7,8/10, huyện Anh Sơn đã huy động máy móc, nhân lực san gạt đất sạt lở, lu nén các vết nứt. Đồng thời, khuyến cáo người dân không sinh hoạt ở gần điểm sạt lở.

Những vết nứt kéo dài, rộng và sâu. Ảnh chụp ngày 5/10/2023. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Võ Quang Hồng, một trong 10 hộ dân sống ở khu vực sạt lở cho biết: “Hiện điểm sạt lở đã được san gạt, hạ độ cao nên cũng đỡ nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các hộ dân chúng tôi vẫn rất lo lắng khi mùa mưa bão này, thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở tiếp diễn, đe doạ tính mạng và tài sản của 10 hộ dân.

Điều chúng tôi mong mỏi nhất hiện nay là các cấp, ngành sớm có phương án xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở, cụ thể là kè bờ sông đoạn qua thôn 1”.

Theo dự báo, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở sẽ tái diễn. Do đó, huyện Anh Sơn, UBND xã Lạng Sơn và ban chỉ huy thôn 1, xã Lạng Sơn đã lên các phương án chủ động di dời dân để bảo vệ tài sản, tính mạng của các gia đình khi có nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Ngày 7 và 8/10, huyện đã huy động nhân lực, máy móc để san gạt, hạ độ cao điểm sạt lở. Ảnh chụp ngày 8/10/2023. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Đặng Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND xã Lạng Sơn cho biết: “Hiện trên địa bàn xã Lạng Sơn có 2 điểm sạt lở nặng đó là vùng vệ Cây Chanh thôn 1 và tỉnh lộ 534 đoạn qua nhà thờ xứ, nước sông đã khoét sâu vào sát đường.

Thời gian tới nếu mưa to, lũ lớn, nguy cơ sạt lở bờ sông, “đứt đường” rất cao, ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Vấn đề này đã được các cử tri phản ánh qua các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri. Do đó, rất mong chính quyền các cấp quan tâm, có phương án xử lý dứt điểm”.