Kinh tế Được mùa na, nông dân Vinh Phú 'bỏ túi' hàng trăm triệu đồng Hiện nông dân phường Vinh Phú bước vào kỳ thu hoạch rộ na dai. Nhờ áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ và kỹ thuật thụ phấn nhân tạo, năng suất tăng cao, quả na đẹp mã, được thị trường ưa chuộng với giá dao động 35.000 – 60.000 đồng/kg. Sản lượng lớn, giá bán ổn định giúp nhiều hộ nông dân nơi đây thu về hàng trăm triệu đồng…

Vụ na này, gia đình bà Vân thu về hơn 80 triệu đồng. Ảnh: T.P

Mới sớm tinh mơ, vườn na rộng hơn 3 sào của gia đình bà Nguyễn Thị Vân (khối Kim Nghĩa) đã nhộn nhịp người hái quả, thương lái trong vùng đến thu mua.

Bà Vân phấn khởi cho biết: “Năm nay cây nào cũng trĩu quả, vườn hơn 200 gốc cho thu hoạch khoảng 2 tấn, bán ra thu về hơn 80 triệu đồng. Na trồng hữu cơ nên quả thơm, ngọt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, cây na ít tốn công chăm sóc, giá ổn định, cho thu nhập cao hơn nhiều loại cây khác”.

Không chỉ gia đình bà Vân, nhiều hộ dân khác ở Vinh Phú cũng đang có niềm vui bội thu mùa na. Điển hình là hộ anh Nguyễn Như Cương, chủ vườn 400 gốc na dai. Nhờ áp dụng hệ thống tưới tự động giữ ẩm, vườn na của anh cho năng suất cao, mỗi gốc đạt hơn 1 yến quả.

Vụ mùa này, anh thu hoạch gần 5 tấn, bỏ túi trên 200 triệu đồng. Anh Cương chia sẻ: “Từ khi lắp tưới tự động, cây phát triển đều, quả đẹp, bán rất được giá. Thực sự, cây na đã giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài”.

Những cây na sai trĩu quả, cho năng suất 12-15kg/gốc. Ảnh: T.P

Theo ghi nhận, năm nay na ở Vinh Phú được mùa, năng suất tăng gấp rưỡi so với năm trước. Đầu vụ, giá bán lên tới 60.000 đồng/kg, vào chính vụ còn 45.000 - 50.000 đồng/kg, sau mưa bão có thời điểm giảm còn 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhờ sản lượng cao, người dân vẫn có lãi khá.

Bà Phạm Thị Phượng, một hộ trồng na lâu năm cho biết: “Mỗi gốc na cũng đem lại thu nhập 500 - 700 nghìn đồng. Dù giá có biến động nhưng năm nay bà con đều phấn khởi vì na vừa nhiều, vừa đẹp quả”.

Quả na to, đều mắt và ngọt thơm được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: T.P

Toàn phường Vinh Phú hiện có khoảng 10 ha na, chủ yếu tập trung tại xóm Kim Nghĩa. Trung bình mỗi hộ trồng vài chục đến vài trăm gốc, hộ nhiều lên đến 300 - 400 gốc.

Cây na đã bén rễ trên đất Vinh Phú gần hai thập kỷ. Tuy nhiên, những năm trước, năng suất na đạt thấp, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên người dân không mặn mà, thậm chí có hộ chặt bỏ để trồng cây khác.

Cây na trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế vườn ở Vinh Phú. Ảnh: T.P

Bước ngoặt đến cách đây 7 năm, khi thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc, giáo viên môn Sinh học ở địa phương tiên phong thử nghiệm phương pháp thụ phấn nhân tạo cho cây na. Thầy Ngọc nhớ lại: “Thụ phấn nhân tạo giúp người trồng chủ động số lượng quả trên từng cành. Nhờ vậy, cây khỏe, quả to, đều và năng suất tăng gấp 6 – 7 lần so với trước”.

Vườn na trĩu cành của thầy đã trở thành điểm đến tham quan, học hỏi cho bà con trong vùng. Từ đó, phương pháp này nhanh chóng được nhân rộng, hồi sinh cả vùng na Vinh Phú, đưa loài cây từng bị chặt bỏ trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế vườn.

Thầy Ngọc được coi là người tiên phong trong việc thụ phấn nhân tạo cho cây na ở Vinh Phú. Ảnh: T.P

Không chỉ cải tiến kỹ thuật, người dân nơi đây còn chú trọng canh tác hữu cơ, hạn chế tối đa thuốc hóa học để quả na an toàn, chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Hương Lê - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, cho biết: “Cây na rất hợp với đất đai, khí hậu của địa phương. Hội thường xuyên phối hợp tập huấn cho bà con kỹ thuật thụ phấn, chăm sóc hữu cơ. Đồng thời, chúng tôi thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng na với 10 hộ tham gia, tạo sự liên kết sản xuất và hướng tới xây dựng thương hiệu quả na Vinh Phú; kết nối với thương lái, với các chuỗi cửa hàng bán trái cây để tiêu thụ cho bà con. Đây cũng là bước đi để na trở thành sản phẩm OCOP, góp phần nâng giá trị và ổn định đầu ra”.

Na Vinh Phú được trồng theo hướng hữu cơ, ngọt và lành nên được thị trường ưa chuộng. Giá bán dao động từ 35.000-60.000 đồng/kg. Ảnh: T.P

Vào mùa, từ các khu vườn đến chợ dân sinh, các cửa hàng hoa quả sạch, na Vinh Phú có mặt trên kệ, được người tiêu dùng ưa chuộng. đâu đâu cũng rộn ràng cảnh mua bán na. Thương lái từ nhiều nơi đổ về tận vườn thu mua, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Bà con trồng na không chỉ có thêm thu nhập cao mà còn có động lực mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả.