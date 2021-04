Đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính 24 tỷ đồng

Hệ thống tiệm cầm đồ gây nhức nhối xã hội



Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa hoàn thành kết luật điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND đề nghị truy tố Lê Công Hanh (SN 1991) cùng 14 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo Công an, Công Hanh là đối tượng có nhiều tiền sự. Sau khi từ Nga trở về nước, Hanh câu kết với các đối tượng hình sự trên địa bàn hùn vốn mở dịch vụ cầm đồ và tiến hành các hoạt động cho vay “tín dụng đen”...

Từ một cửa tiệm đầu tiên, các đối tượng đã nhanh chóng mở rộng địa bàn ra khắp huyện Thanh Hà với hàng chục cơ sở kinh doanh, gây nhức nhối tại địa bàn dân cư.

Ngoài việc đe dọa, gây sức ép đòi nợ, nghi vấn các đối tượng còn gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, trong đó đáng chú ý vụ việc xảy ra vào ngày 25/10/2019. Nạn nhân của vụ này là nam thanh niên SN 1990, do không có tiền trả nợ nên đã bị các đối tượng dùng hung khí đánh gây tổn hại 9% sức khỏe.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án tới CQĐT làm việc nhưng không có kết quả. Nghi vấn các đối tượng đã thống nhất lời khai, rồi cho một người đứng ra nhận tội cho đồng phạm.

Ngày 17/6/2020, lực lượng cảnh sát chia làm 7 mũi, đồng loạt tiến hành kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện Thanh Hà. Quá trình điều tra xác định từ 2017 đến 17/6/2020, Hanh đã mở 7 quán cầm đồ gồm: Quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, cho Vĩnh và Văn Hanh quản lý, trông coi và cho vay lãi nặng; quán tại số nhà 151 Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, cho Quang và Hưng quản lý, trông coi; quán ở số nhà 52 Nguyễn Hải Thanh, thị trấn Thanh Hà, cho Tùng và Tiến quản lý; quán ở xóm 1, xã Tân An cho Tuấn quản lý; quán ở thôn Du La, xã Cẩm Chế, cho Đông và Ngọc trông coi; quán ở thôn 2, xã Thanh Xá cho Dũng và Tùng quản lý; quán ở xóm 3, thôn Cổ Chẩm cho Quỳnh, Thắng, Quý trông coi.

Đối tượng Hanh khi bị bắt. Cho vay nặng lãi đến 182,5%/năm



Ngày 17/6/2020, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an huyện Thanh Hà kiểm tra 7 quán cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên, xác định có dấu hiệu của hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hanh làm chủ.