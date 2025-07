Văn hóa Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Các tỉnh tăng tốc xây dựng khu tái định cư Để đảm bảo tiến độ khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tỉnh dọc tuyến đang khẩn trương rà soát quy hoạch và đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư.

Gia Lai khởi công 4 khu tái định cư đầu tiên trước 19/8

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án đoạn qua tỉnh Gia Lai khoảng 758ha. Riêng công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện trên diện tích hơn 323ha, ảnh hưởng đến khoảng 4.435 hộ dân.

UBND tỉnh Gia Lai đã tham mưu tỉnh ủy ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chuẩn bị triển khai xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 39 khu tái định cư và 6 khu cải táng để phục vụ công tác di dời. Hiện đã hoàn thành việc cắm mốc tại 4 khu tái định cư gồm: Khu tái định cư thôn Hy Văn (phường Hoài Nhơn Bắc), khu tái định cư thôn Tân Lập 4 (xã An Nhơn Tây), khu tái định cư Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam) và khu tái định cư Tây Vinh (xã Bình An).

Mỗi khu tái định cư có diện tích khoảng 2-3ha, bố trí từ 70-100 hộ dân. Dự kiến 4 khu tái định cư này sẽ khởi công xây dựng trước ngày 19/8, trong khi các khu còn lại sẽ tiếp tục được lập quy hoạch và triển khai trong thời gian tới.

Tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa và bàn giao để địa phương xác định chính xác số hộ dân bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng đề nghị bố trí kinh phí từ nguồn vốn Trung ương để kịp triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp cho dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp xuống hiện trường để khảo sát, đo đạc và kiểm đếm khối lượng tài sản bị ảnh hưởng.

Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh hướng tuyến tránh chồng lấn

Theo báo cáo tiền khả thi, tuyến đường sắt dự kiến đi qua 3 khu tái định cư vừa được đầu tư trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, khu di tích lịch sử Địa đạo Hiệp Phổ Nam và một số trụ sở hành chính. Do đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề xuất điều chỉnh hướng tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, tránh việc tái định cư nhiều lần.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và vị trí nhà ga để phù hợp quy hoạch, tiết kiệm chi phí, ổn định đời sống người dân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, đến nay các kiến nghị chưa được giải quyết.

Vị trí nhà ga theo quy hoạch hiện tại chưa phù hợp với quy hoạch chung phường Nghĩa Lộ đến năm 2040, đồng thời chồng lấn với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Do đó, Sở đề nghị điều chỉnh vị trí nhà ga về khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang, gần nút giao đường Trường Chinh - Lê Duẩn, nơi có điều kiện thuận lợi cho tổ chức giao thông kết nối.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, ranh giới dự án có sự chồng lấn với tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại xã Mộ Đức (lý trình Km852 - Km854), khu vực hầm đường bộ số 1 (Km873 - Km875) và cách các hầm đường bộ cao tốc số 2, 3 từ 100-150m. Tuyến cũng cắt ngang hai nút giao tại lý trình Km875 - Km878.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị rà soát ranh giới dự án để tránh chồng lấn với tuyến cao tốc, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm xác định, cung cấp hồ sơ mốc giới ngoài thực địa, tạo cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng tiến độ.