Pháp luật Em chồng đoạt mạng người thân của chị dâu vì nghi bị nói xấu, xúi đuổi khỏi nhà Lô Văn Thái sống nhờ trong nhà anh trai. Sau nhiều lần nghe người thân bên chị dâu nói xấu, xúi đuổi ra khỏi nhà, Thái cầm xẻng, tuýp sắt đánh vào vùng nguy hiểm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Lô Văn Thái (33 tuổi), trú bản Sơn Hà, xã Tam Quang, Nghệ An về tội “Giết người”.

Lô Văn Thái sống nhờ trong nhà anh trai là Lô Văn Sao. Ngày 15/9/2024, Thái đang ăn cơm, uống rượu tại nhà anh trai thì ông Kha Văn T. (SN 1975) đến chơi. Thái nghe ông T. nói với bà Kha Thị Thanh (chị gái ông T, vợ ông Sao) đuổi Thái đi, không cho ở cùng nữa.

Bị nói xấu cùng với việc trước đó Thái nhiều lần nghi ngờ ông T. có ý xúi bà Thanh đuổi ra khỏi nhà nên bực tức. Thái đi đến bãi vật liệu xây dựng lấy chiếc xẻng có lưỡi bằng kim loại đánh nhiều lần vào người, vùng đầu ông T.

Khi lưỡi xẻng rơi ra ngoài, Thái tiếp tục dùng cán gỗ đánh vào đầu ông T. Chỉ đến khi bà Thanh chạy vào can ngăn, ông T. kịp thời giật cán xẻng đi thì Thái mới bỏ chạy.

Bị cáo Lô Văn Thái lĩnh án 15 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Trần Vũ

Dù vậy, Thái tiếp tục lấy ống tuýp bằng kim loại đuổi theo, đánh ông T. Nạn nhân bỏ chạy thì Thái đuổi kịp và tiếp tục đánh vào đầu khiến ông T. gục xuống đất, bất tỉnh.

Ông T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện, đến đầu tháng 10 thì về nhà, tiếp tục phục hồi sức khỏe. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông T. tại thời điểm giám định là 41%. Đến ngày 17/1/2025, ông T. tử vong.

Quá trình điều tra, Lô Văn Thái có biểu hiện trầm cảm, ít nói nên cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định Pháp y tâm thần, kết luận, tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội Thái bị bệnh rối loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng thuốc phiện. Tại các thời điểm đã nêu, Thái có đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi dùng xẻng, tuýt sắt đánh vào người bị hại. Về lý do phạm tội, bị cáo khai do nghi ngờ ông T. nhiều lần nói xấu bị cáo và gia đình anh trai với chị dâu. Bị cáo sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên đánh để dọa.

Tuy nhiên, theo HĐXX bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Dù bị hại đã nhiều lần bỏ chạy nhưng bị cáo vẫn truy đuổi, đánh vào những vùng nguy hiểm.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật, đã phạm tội Giết người nên HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thái 15 năm tù.