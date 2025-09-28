Thể thao Em họ Công Phượng quá hay; Tuyển Việt Nam nhen nhóm hy vọng dự Asian Cup 2027 Em họ Công Phượng lại tiếp tục ghi bàn giúp cho CA TP.HCM có chiến thắng ngoạn mục; Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Em họ Công Phượng quá hay

Em họ Công Phượng lại tiếp tục ghi bàn giúp cho CA TP.HCM có chiến thắng ngoạn mục.

Trận cầu giữa SLNA và CA TP.HCM đã tạo nên một kịch bản đầy kịch tính trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ tưởng chừng có thể bỏ túi 3 điểm khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút đầu, nhưng cuối cùng lại rơi vào thế bị lội ngược dòng đau đớn, trong đó dấu ấn lớn nhất thuộc về Quốc Cường, em họ của Công Phượng.

CA TP.HCM có chiến thắng ngoạn mục.

Bước ngoặt đến ở phút 65. Quốc Cường - em họ của Công Phượng tung cú sút xa cực hiểm, làm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng ngược 3-2 cho đội bóng áo đỏ. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của anh tại V.League, sau pha lập công ở trận thắng Becamex Bình Dương vòng trước. Tính đến hiện tại, Quốc Cường đã có 2 bàn và 1 kiến tạo, trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức.

Tuyển Việt Nam nhen nhóm hy vọng dự Asian Cup 2027

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Điều lệ giải đấu quy định đội xếp nhất ở mỗi bảng tại vòng loại cuối sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tuy nhiên, tình thế có thể đảo ngược với tuyển Việt Nam sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), vì phát hiện nộp giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch trong trận lượt thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6.

Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án phạt cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 10 tỉ đồng) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, Hector Alejandro Hevel Serrano bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ/người (tương đương 57 triệu đồng/người).

Hầu hết các cầu thủ trong số này đã góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Kết quả vòng 6 Ngoại hạng Anh: Liverpool và Chelsea thua, Man City thắng đậm

Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025/2026 đã chứng kiến những bất ngờ. Trận đấu tại Selhurst Park giữa Crystal Palace và Liverpool đã khép lại với cú sốc phút bù giờ, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1.

Không chỉ Liverpool mà Chelsea cũng có màn trình diễn thất vọng ở vòng 6 khi đối đầu với Brighton. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước ở phút 24 do công của Enzo Fernández, nhưng chiếc thẻ đỏ tai hại của Trevoh Chalobah ở phút 53 khiến The Blues gặp khó và thua ngược với tỉ số 1-3.

Man City thắng đậm Burnley.

Trong ngày mà MU, Liverpool và Chelsea thua cuộc, Man City đã chứng tỏ được sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Burnley nhờ màn tỏa sáng của Erling Haaland với cú đúp ở cuối trận.

Dembele rửa Quả bóng vàng, PSG bất an đấu Barca

PSG thắng Auxerre 2-0 trong ngày Dembele khoe Quả bóng vàng, nhưng mất Vitinha và Kvaratskhelia vì chấn thương trước trận Barca ở Cúp C1.

Chiến thắng và nỗi lo, đó là tâm trạng của PSG khi kết thúc trận đấu với Auxerre trong khuôn khổ vòng 6 Ligue 1 2025/26.

Dembele ra mắt Quả bóng vàng.

Đó là một đêm khó quên ở Paris, nơi được trang hoàng để chào đón “tân vương” – chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele.

Thế nhưng, bữa tiệc vang khắp thủ đô Pháp lại bị phủ bóng mây. Những chấn thương liên tiếp đã tàn phá PSG trong những tuần gần đây.

Ngay cả Vitinha - cầu thủ tưởng chừng “bằng thép” - cũng gục ngã sau khi cảm thấy đau nhói, buộc Luis Enrique phải thay anh bằng Achraf Hakimi.

Trước khi rời sân, chính tiền vệ vừa giành Quả bóng đồng đã tung đường kiến tạo tinh tế cho Zabarnyi ghi bàn mở tỷ số.