Thể thao AFC gửi thư chúc mừng U20 nữ Việt Nam; Arsenal nhận tin dữ từ Kai Havertz AFC gửi thư chúc mừng U20 nữ Việt Nam vào VCK U20 châu Á 2026; Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp sự cố trước giải thế giới; Arsenal nhận tin dữ từ Kai Havertz... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

AFC gửi thư chúc mừng U20 nữ Việt Nam vào VCK U20 châu Á 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt nam (VFF) cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U20 nữ Việt Nam sau khi giành ngôi nhất bảng B tại vòng loại và chính thức có mặt tại Vòng chung kết (VCK) U20 nữ châu Á 2026.

Trong thư, AFC nhấn mạnh tinh thần quyết tâm và sự cống hiến của các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã được thể hiện rõ nét qua các trận đấu vòng loại, góp phần mang về thành tích ấn tượng cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại rất thuyết phục.

Bên cạnh lời chúc mừng, AFC gửi lời cảm ơn chân thành tới VFF và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng B từ ngày 6 đến 10.8 tại Hà Nội.

AFC đánh giá cao sự tận tâm, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức, điều hành giải đấu, cũng như sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn quan chức AFC và các đội tuyển tham dự.

Kết thúc thư, AFC một lần nữa chúc đội tuyển U20 nữ Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công và hẹn gặp lại tại VCK U20 nữ châu Á vào tháng 4/2026 ở Thái Lan.

Tại vòng loại Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam thi đấu tại Hà Nội với các đối thủ Kyrgyzstan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore ở bảng B.

Kết thúc 3 trận đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiki thắng Singapore 5-0, Hồng Kông (Trung Quốc) 6-0 và Kyrgyzstan 3-0. Kết quả này giúp U20 nữ Việt Nam đạt 9 điểm tuyệt đối, giành ngôi nhất bảng và trở thành đại diện duy nhất của bảng đấu lọt vào VCK.

VCK Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ 1 đến 18/4/2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở VCK U20 nữ châu Á 2026 sẽ đại diện châu Á tham dự U20 nữ World Cup 2026 được tổ chức tại Ba Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp sự cố trước giải thế giới

Theo lịch trình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi từ sân bay Nội Bài sang Bangkok, tiếp tục nối chuyến tới Phuket - nơi diễn ra giải vô địch thế giới 2025.

Tuy nhiên, do chuyến từ sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) đi Phuket bị trễ, nên phải tới chiều tối 20/8 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới có mặt đại bản doanh tại Phuket. Tính tổng thời gian cả di chuyển và chờ đợi, Thanh Thúy cùng các đồng đội mất khoảng 12 tiếng đồng hồ.

Sự cố này ít nhiều khiến BHL và các VĐV mệt mỏi. Dù vậy, tất cả phải vượt qua để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải thế giới sắp khởi tranh.

Theo kế hoạch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có ít nhất 2 buổi tập trước trận ra quân đấu với Ba Lan, vào ngày 23/8. Gặp đối thủ rất mạnh đang đứng thứ 3 trên BXH thế giới, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là học hỏi, cọ xát, thi đấu hết sức.

Như Quỳnh cùng các đồng đội mất 12 tiếng mới tới Phuket, Thái Lan.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở lần đầu tham dự đấu trường thế giới. Đội xem giải đấu tại Thái Lan lần này là cơ hội để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 cuối năm nay với mục tiêu HCV.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là ai sẽ thay Bích Tuyền ở vị trí đối chuyền, sau khi tay đập sinh năm 2000 rút lui. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định ông và BHL có phương án phù hợp nhất, và hi vọng sự lựa chọn này có thể phát huy hết khả năng tại giải thế giới.

CLB Công An Hà Nội thua BG Pathum, Thái Lan dù đá hơn người

Tối 20/8, CLB Công An Hà Nội thua ngược BG Pathum United (Thái Lan) với tỉ số 1-2 trong ngày ra quân bảng A ASEAN Club Championship 2025 - 2026.

Tuy thi đấu trên sân khách nhưng CLB Công An Hà Nội lại gây bất ngờ với bàn mở tỉ số trong hiệp 1. Phút 20, Leo Artur có pha chọc khe từ giữa sân, xuyên phá 2 lớp cầu thủ BG Pathum để kiến tạo cho Alan Sebastiao băng xuống đối mặt thủ môn BG Pathum và tiền đạo CLB Công An Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng này, CLB Công An Hà Nội được tiếp đà hưng phấn và có thêm vài cơ hội uy hiếp khung thành đội chủ nhà trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là cú đệm bóng cận thành đi trúng thủ môn đối phương của Lê Văn Đô phút 31.

Đang bị dẫn trước, BG Pathum gặp thêm khó khăn chồng chất khi tiền đạo Matheus Fornazari bị thẻ đỏ ở phút 43 sau khi anh này sút thẳng vào mặt Bùi Hoàng Việt Anh trong pha tranh chấp trên không.

Sang hiệp 2, BG Pathum tung ngôi sao tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin vào sân thay Ekanit Panya. Cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái" đã lập tức thể hiện đẳng cấp bằng bàn san bằng tỉ số.

CLB Công An Hà Nội bị thua ngược BG Pathum.

Phút 58, Chanathip băng lên từ sân nhà để phối hợp phản công bên cánh phải. Anh xử lý rất cơ bản với cú ngoặt bóng và sút bằng chân trái, nhưng vẫn dễ dàng loại bỏ được trung vệ Adou Minh và đánh bại thủ thành Nguyễn Filip để mang về bàn thắng 1-1.

Tuy thi đấu thiếu người, BG Pathum vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB Công An Hà Nội. Họ tổ chức chặt chẽ ở mặt trận phòng ngự, chờ cơ hội lên bóng tốc độ và chính xác ở các pha phản công.

Phút 90+7, sau đợt tấn công bất thành của CLB Công An Hà Nội, BG Pathum ra đòn kết liễu. Chanathip có bóng ở giữa sân, nhận thấy Nguyễn Filip lên cao, anh sút thẳng về phía cầu môn và khiến thủ thành tuyển Việt Nam bay người trong bất lực, ấn định thắng lợi 2-1.

Arsenal nhận tin dữ từ Kai Havertz

Arsenal đã nhận tin dữ từ ngôi sao Kai Havertz, khi cầu thủ người Đức sẽ phải ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương đầu gối.

Theo The Athletic đưa tin, Havertz đã không tham gia buổi tập mở tại sân Emirates vào sáng thứ Tư. Việc đánh giá vẫn đang ở giai đoạn đầu, nên mức độ chấn thương vẫn chưa rõ ràng.

Chuyên gia bóng đá Fabrizio Romano cũng mới cập nhật tình hình của cầu thủ 26 tuổi người Đức: "Kai Havertz đã bị chấn thương đầu gối và ban huấn luyện Arsenal sẽ đánh giá tình hình trong vài giờ tới. Arsenal đang cân nhắc việc chiêu mộ tân binh sau chấn thương mới của Havertz".

Kai Havertz dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Chấn thương của Havertz buộc BLĐ Arsenal phải tích cực tìm hiểu thị trường chuyển nhượng, để tăng cường sức mạnh cho hàng công và bù đắp cho sự vắng mặt của ngôi sao người Đức.

Tân binh Viktor Gyokeres hiện là tiền đạo duy nhất được xác nhận đủ thể lực và có thể ra sân trong đội hình của HLV Mikel Arteta. Leandro Trossard, người vừa ký hợp đồng mới với cũng từng được bố trí đá tiền đạo dù xuất phát điểm của anh là một cầu thủ chạy cánh.

Gabriel Jesus, một lựa chọn đã được thử nghiệm và kiểm chứng, vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải hồi tháng 1 và dự kiến sẽ không thể trở lại trong thời gian tới.

Đây là chấn thương thứ hai Havertz gặp phải trong năm 2025, sau khi anh bị rách gân kheo tại trại huấn luyện ở Dubai hồi tháng 2. Chấn thương này đã khiến anh phải nghỉ thi đấu 18 trận tại Ngoại hạng Anh và Champions League, trước khi trở lại với 2 lần vào sân thay người trong 2 trận đấu cuối cùng của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trong thời gian vắng mặt đó, tiền vệ Mikel Merino đã được bố trí chơi ở vị trí số 9.

Havertz vào sân thay Gyokeres đầu hiệp 2 trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của Arsenal vào hôm Chủ nhật, trận đấu mà Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Man United tại Old Trafford. Cầu thủ người Đức đã ra sân 88 lần cho Arsenal kể từ khi chuyển đến từ Chelsea vào mùa hè năm 2023, ghi được 29 bàn thắng.

Newcastle có thể mất bộn tiền vì Isak

Alexander Isak nổi loạn đòi ra đi khiến Newcastle có thể mất tới 2,28 triệu bảng tiền lương cho cầu thủ không ra sân thi đấu.

Theo Daily Mail, Isak không hội quân và tập luyện riêng kể từ khi Newcastle trở về từ chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á. Tiền đạo người Thụy Điển cũng không góp mặt trong trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier League khi Newcastle hòa Aston Villa 0-0 hôm 16/8.

Newcastle có thể mất trắng số tiền lương cho Isak trong 6 tháng.

Với hợp đồng kéo dài đến 2028, Isak hiện nhận mức lương 120,000 bảng/tuần tại St James' Park. Nếu anh tiếp tục không ra sân đến tháng 1, Newcastle sẽ phải trả 2,28 triệu bảng cho việc cầu thủ không thi đấu. Ngoài ra, Newcastle cũng khó bán Isak với giá 150 triệu bảng như mong muốn.

Theo luật, CLB có thể phạt cầu thủ tối đa 2 tuần lương cho hành vi vi phạm nghiêm trọng lần đầu, và 4 tuần lương cho những vi phạm tiếp theo trong 12 tháng. Tuy nhiên, không rõ liệu hành vi của Isak có đủ mức độ để bị "Chích chòe" phạt theo quy định này không.

Trong tuyên bố trên Instagram tối 19/8, Isak chia sẻ: "Những lời hứa bị phá vỡ và CLB biết rõ vị trí của tôi từ lâu. Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là nơi tôi đang đứng vào lúc này".

Phản ứng lại, Newcastle khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa hè này.