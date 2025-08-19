Thể thao Huỳnh Như tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan, giành Huy chương Đồng Đông Nam Á 2025 Tiền đạo Huỳnh Như ghi bàn góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan, giành tấm Huy chương Đồng Giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Chiều 19/8, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba Giải vô địch Đông Nam Á 2025 với Thái Lan. Sau thất bại đáng tiếc trước U23 Australia ở bán kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt quyết tâm giành tấm Huy chương Đồng để khép lại giải đấu một cách trọn vẹn.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn. Chỉ sau khoảng 2 phút, Kim Thanh đã phải trổ tài cứu thua sau cú sút xa của đối phương. Những phút tiếp theo, đội khách tiếp tục dồn ép, buộc hàng thủ Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự.

Các cầu thủ Thái Lan chủ động gây sức ép liên tục từ đầu trận. Ảnh: Hải Hoàng

Đến phút thứ 7, Huỳnh Như có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái nhưng bị hai hậu vệ Thái Lan kèm chặt, không thể tung cú dứt điểm. Sau quãng thời gian chịu sức ép, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung dần lấy lại thế trận. Khoảng phút 16, Bích Thùy treo bóng chuẩn xác để Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu, tiếc rằng bóng đi vọt xà.

Huỳnh Như và các đồng đội lấy lại thế trận. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 18 khi Huỳnh Như có pha giật gót tinh tế cho Bích Thùy thoát xuống. Cô bị ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Madison Casteen, nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền, VAR cũng không can thiệp.

Tuyển nữ Việt Nam chơi khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ảnh: Hải Hoàng

Kể từ giữa hiệp một, thế trận giằng co. Phút 35, Hải Yến có pha qua người khéo léo bên cánh trái, buộc Natcha phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Những phút cuối hiệp, Việt Nam tạo ra sức ép lớn. Phút 39, Huỳnh Như dứt điểm bị chặn, bóng bật ra đến chân Thái Thị Thảo để cô bắt vô-lê, nhưng cú sút lại đi chệch xà ngang trong gang tấc.

Hải Yến mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Nỗ lực liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả. Đúng phút 45, từ đường chuyền thông minh loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thái Lan, Hải Yến thoát xuống dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan dồn toàn lực tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp hai, Thái Lan dồn toàn lực tấn công. Chỉ ít phút sau khi bóng lăn, Casteen rồi Jinantuya liên tiếp có cơ hội trong vòng cấm, nhưng đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Sự chắc chắn nơi hàng thủ giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng vững trước sức ép nghẹt thở.

Tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi phòng ngự thành công, tuyển nữ Việt Nam tung ra những đòn phản công sắc bén. Phút 54, cơ hội rõ rệt xuất hiện trong vòng cấm của Thái Lan nhưng các chân sút chưa tận dụng thành công. Đến phút 58, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung Vạn Sự vào thay Hải Yến để làm mới hàng công.

Huỳnh Như nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Những điều chỉnh chiến thuật nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 65, hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm, Huỳnh Như tận dụng cơ hội, mất hai nhịp dứt điểm nhưng vẫn đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, đến lượt Bích Thùy ghi dấu ấn với cú sút chéo góc đầy uy lực, nâng tỷ số lên 3-0.

Bích Thùy nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút cuối trận, Thái Lan không buông xuôi mà vẫn miệt mài tìm bàn gỡ. Phút 87, từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Việt Nam gặp lúng túng và để Kwaenkasikarm tận dụng cơ hội, đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bàn thắng muộn giúp đối thủ vùng lên mạnh mẽ, nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ để họ tạo nên bất ngờ.

Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-1, qua đó mang về tấm Huy chương Đồng quý giá tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025./.