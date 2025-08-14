Thể thao Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2025; PSG đoạt Siêu cúp châu Âu Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2025; Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại; PSG ngược dòng không tưởng để đoạt Siêu cúp châu Âu... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2025

Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở vòng bán kết ASEAN Cup 2025 là U23 Australia, trong khi đương kim vô địch Philippines bị loại sớm.

Lượt trận cuối của bảng B ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra tối 13/8 giúp đội tuyển Việt Nam xác định đối thủ. Trong cuộc cạnh tranh của 3 đội bóng, đương kim vô địch Philippines là những người bị loại.

Đội tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết là U23 Australia. Đội bóng của huấn luyện viên Joe Palatsides dễ dàng đánh bại Timor Leste với tỷ số 9-0, trong đó có 4 bàn thắng được ghi trong hiệp đấu đầu tiên.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Philippines và Myanmar hòa nhau với tỷ số 1-1. Win Theingi Tunghi bàn mở tỷ số cho Myanmar ở phút 33. Nina Mathelus - cầu thủ 16 tuổi - gỡ hòa trong hiệp hai.

Myanmar đứng đầu bảng B giải ASEAN Cup nữ 2025 và gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Philippines đứng thứ ba tại bảng đấu này và bị loại.

Đội đương kim vô địch không mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất. Philippines sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và có tới 11 người mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong cả 2 trận đối đầu với các đội bóng cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết, Philippines đều không thắng (hòa 1, thua 1).

Đội tuyển Việt Nam đấu trận bán kết với U23 Australia vào ngày 16/8. Trận đấu diễn ra lúc 20h trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Trước đó, đội tuyển Thái Lan và Myanmar đối đầu nhau lúc 16h cũng tại sân đấu này.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại chính thức về việc VĐV không đủ điều kiện thi đấu

Ngày 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải Bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định, đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

VFV tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB về việc VĐV không đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với vận động viên trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các vận động viên của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của Bóng chuyền Việt Nam. VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Trước đó, tối 12/8, trang chủ FIVB đăng tải thông tin: Sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện dự Giải Bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định, vận động viên nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu được quy định tại Điều 12.2 của Quy định về Kỷ luật FIVB 2023. "Do đó, căn cứ vào Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam có sự tham gia của vận động viên này sẽ bị xử thua và vận động viên sẽ bị loại khỏi giải, có hiệu lực ngay lập tức", FIVB khẳng định trên trang chủ.

Tottenham mất Siêu cúp châu Âu theo kịch bản không tưởng

Rạng sáng 14/8, Tottenham dẫn PSG 2-0 đến tận phút 84 nhưng bị gỡ hòa, sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu trận tranh Siêu cúp châu Âu trên sân Bluenergy.

Tottenham đã thi đấu bay bổng và làm chủ hoàn toàn thế trận. Thậm chí, sức ép "Gà trống" đối mặt trong 45 phút đầu còn dễ dàng hơn nhiều so với những gì họ trải qua trước Man Utd ở chung kết Europa League.

Đoàn quân của HLV Thomas Frank không phải chịu bất kỳ cú sút trúng đích nào. Ở mặt trận tấn công, đại diện Bắc London cho thấy sự hiệu quả từ những tình huống sút xa, bóng bổng.

Lucas Chevalier, thủ môn mới của PSG có ngày hoạt động vất vả. Dù đã cản được cú dứt điểm hiểm hóc của Richarlison, Joao Palhinha, anh vẫn bất lực trước tình huống băng vào đá bồi của Micky Van de Ven ở phút 40.

PSG hoàn toàn bế tắc trước Tottenham trong hiệp một.

Nếu may mắn hơn, Tottenham đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Richarlison khiến người hâm mộ PSG thót tim với pha đánh đầu đưa bóng đi trúng cột.

Khi những tính toán của HLV Enrique trong hiệp hai còn chưa kịp phát huy hiệu quả, mành lưới PSG đã rung lên lần thứ 2 ở phút 48. Lại là một pha bóng bổng và tiếp tục là một trung vệ khiến khu vực khán đài của đội bóng Pháp câm lặng.

Từ pha treo bóng của Pedro Porro, Cristian Romero bật cao đánh đầu dũng mãnh. Chevalier chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho nhà vô địch Champions League.

Sau bàn thua thứ 2, PSG mới dồn lên tấn công. Đến phút 67, Bradley Barcola sút tung lưới Tottenham từ cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Fabian Ruiz, cầu thủ chạm bóng trước đó. Trong lần hiếm hoi có khoảng trống ở phút 71, Ousmane Dembele, ứng viên Quả bóng vàng lại gây thất vọng với pha đặt lòng đưa bóng đi thẳng vào biển quảng cáo.

Đại diện Ligue 1 phải chờ đến phút 85 và lần dứt điểm thứ 10 mới có thể xuyên thủng mành lưới Tottenham. Không phải Dembele, Doue, cái tên vào sân từ ghế dự bị, Lee Kang-in mới là người thắp lại hy vọng với một cú sút chuẩn xác từ sát vạch 16,5 m.

Khoảng thời gian cuối trận, HLV Frank dùng quyền thay người để gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, Tottenham lại không thể bảo toàn lợi thế mong manh, khi để Goncalo Ramos đánh đầu tung lưới ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai. Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và sẽ bước ngay vào loạt luân lưu theo quy định của UEFA.

Ngay lượt đầu tiên, Vitinha đã sút hỏng. Dù vậy, Tottenham lại tự tay ném đi danh hiệu cấp châu lục bằng hai pha hỏng ăn liên tiếp của Van de Ven và Mathys Tel. Chung cuộc, PSG thắng 4-3 ở loạt luân lưu, qua đó hoàn tất cú ăn 5 lịch sử gồm Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu, Cúp quốc gia Pháp.

Liverpool đón tân binh với giá kỷ lục

Theo ESPN, Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ trẻ đầy tiềm năng Giovanni Leoni của Parma.

Cầu thủ 18 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A mùa giải vừa qua với 17 lần ra sân, thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng nước Anh vượt lên trong cuộc đua và chuẩn bị hoàn tất thương vụ với mức phí ban đầu 35 triệu euro.

Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, "The Kop" chi tổng cộng 328 triệu euro, con số bằng 3 phiên chợ trước đó cộng lại.

Leoni gia nhập Liverpool.

Leoni sẽ trở thành cầu thủ U19 đắt nhất lịch sử sân Anfield. Đây là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ Liverpool, đặc biệt trong bối cảnh Jarell Quansah vừa chuyển sang Bayer Leverkusen. Trung vệ người Italy sẽ gia nhập nhóm phòng ngự của HLV Arne Slot, bên cạnh những cái tên giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Ibrahima Konate và Joe Gomez.

MU thu hơn 50 triệu euro từ Hojlund

MU tiến gần tới việc bán Rasmus Hojlund cho AC Milan với giá 50 triệu euro, qua đó tạo bước ngoặt đáng kể trong kế hoạch thanh lọc lực lượng của HLV Ruben Amorim.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và AC Milan đàm phán thuận lợi khi tiền đạo người Đan Mạch đổi thái độ, sẵn sàng chuyển sang San Siro chơi bóng. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo khiến Hojlund chấp nhận không còn chỗ đứng ở Old Trafford.

Nguồn tin khẳng định thỏa thuận gồm phí mượn 6 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt 45 triệu euro. Đáng chú ý, Milan chi trả toàn bộ lương cho Hojlund. Khả năng cao thương vụ sẽ hoàn tất trong thời gian ngắn.

Việc Hojlund ra đi giúp MU có thêm ngân sách để tái đầu tư.

Hôm 12/8, sự xuất hiện của Giám đốc Kỹ thuật Tare tại Trung tâm Huấn luyện Carnago, nơi Zlatan Ibrahimovic cũng có mặt, cho thấy thương vụ dần được định đoạt. HLV Max Allegri tin tưởng Hojlund là vụ đầu tư hợp lý khi cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng ở Serie a.

Nếu mọi thủ tục được chốt, MU không chỉ giải phóng quỹ lương đáng kể mà còn thu về khoản tiền lớn để tái đầu tư vào những vị trí ưu tiên khác trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2025 sắp đóng cửa. "Quỷ đỏ" lúc này muốn có Carlos Baleba của Brighton.

Gia nhập MU từ Atalanta, Hojlund có mùa ra mắt khá hứa hẹn với 10 bàn tại Premier League, nhưng mùa 2024/25 anh chỉ ghi được 4 bàn. Dù khẳng định muốn ở lại cạnh tranh vị trí, cơ hội của anh bị thu hẹp đáng kể sau khi MU chi đậm đưa về Sesko.