Thể thao Thua Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết AFF Cup 2025 Dù thi đấu kiên cường và có bàn rút ngắn ở cuối trận, tuyển nữ Việt Nam vẫn để thua Australia tại bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á - 2025.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Tối 16/8, Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết 2 Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á-2025 gặp U23 nữ Australia trên sân Lạch Tray. Dù chỉ mang sang đội hình trẻ, đối thủ vẫn sở hữu thể hình vượt trội và lối chơi giàu sức mạnh, gây nhiều khó khăn cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay từ những phút đầu.

Ngay phút thứ 6, từ quả tạt bên cánh phải, Aideen Keane chọn đúng điểm rơi, đánh đầu tung lưới Kim Thanh, mở tỷ số cho U23 nữ Australia. Bóng bổng tiếp tục cho thấy là vũ khí nguy hiểm của đội khách. Đến phút 17, cách biệt được nhân đôi sau cú sút xa uy lực của McKenna khiến thủ môn Kim Thanh không kịp phản xạ.

Đội tuyển Úc sở hữu thể hình vượt trội và lối chơi giàu sức mạnh. Ảnh: Hải Hoàng

Trong phần còn lại của hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng tuyến giữa tỏ ra lép vế trước sự mạnh mẽ và kỹ thuật của đối thủ.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 cho U23 nữ Australia.

Bước sang hiệp 2, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, tuyển nữ Việt Nam tranh chấp quyết liệt với đội bạn khi triển khai tấn công. Phút 69, Bích Thùy ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với thủ môn đối phương nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền.

Tuyển nữ Việt Nam chơi đầy cố gắng ở những phút cuối trận. Ảnh: Hải Hoàng

Nỗ lực miệt mài cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 88. Bích Thùy xử lý khéo léo qua người rồi tung cú dứt điểm góc hẹp, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lên hy vọng cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chung cuộc, Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 nữ Australia, lỡ hẹn với trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á - 2025. Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ bước vào trận tranh hạng Ba gặp Thái Lan lúc 16h30' ngày 19/8./.