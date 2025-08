Kinh tế Eurowindow Central Avenue – những giá trị khác biệt tại khu đô thị cao cấp đang khiến giới thượng lưu mong đợi

Nằm trong chuỗi dự án trọng điểm Eurowindow Holding triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026, dự án Khu đô thị Eurowindow Central Avenue nằm ở trung tâm (TP. Vinh cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An, đang khiến giới đầu tư mong ngóng trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cao cấp tại đây không ngừng gia tăng.

Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc, nằm sát đại lộ Lê Nin và đại lộ Vinh - Cửa Lò, trục đường huyết mạch của thành phố, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc.

Dự án nằm liền kề các khu dân cư hiện hữu, sở hữu lợi thế hạ tầng hoàn thiện và kết nối giao thông thuận tiện, không chỉ thúc đẩy hoạt động giao thương mà còn mở ra tiềm năng đầu tư – kinh doanh với khả năng sinh lời bền vững. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích đa dạng trong khu vực như bệnh viện, trung tâm hành chính, ngân hàng, trường học, trung tâm thương mại và chợ dân sinh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Eurowindow Central Avenue sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng mang lại cho cuộc sống sinh hoạt tiện nghi cho cư dân. Ảnh: PV

Eurowindow Central Avenue đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi không chỉ sở hữu cảnh quan xanh bao phủ bởi nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng mà còn sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như cửa chống ồn tiết kiệm điện Eurowindow đóng mở đa chiều, sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải thông minh, mang đến môi trường sống trong lành, an nhiên.

Shophouse, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập tại Eurowindow Central Avenue đáp ứng tối đa nhu cầu an cư và kinh doanh của cư dân. Trong đó, các căn biệt thự và shophouse tại Eurowindow Central Avenue mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, ghi điểm với thiết kế nhà cao, mặt tiền rộng thoáng cùng cách thiết kế thang máy hợp lý, khoa học, tiện nghi. Hệ thống điều hòa và bồn nước được khéo léo giấu kín, đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Đặc biệt, khu vực sân phơi được thiết kế mái kính cảm biến thời tiết, giúp lưu thông gió, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tự động đóng lại khi có mưa.

Dự án còn sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, phục vụ chiếu sáng sân vườn, đèn ốp tường tại các căn biệt thự, shophouse và một số khu vực vườn hoa cảnh quan, giúp bảo vệ môi trường bền vững, tiết kiệm nhiên liệu.

Khu đô thị Eurowindow Central Avenue có trường mầm non, thuận tiện phụ huynh đưa đón con đi học. Ảnh: PV

Sở hữu hệ tiện ích nội khu phong phú, Eurowindow Central Avenue đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống và thư giãn của cư dân ở mọi lứa tuổi – từ bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân cỏ đa năng, khu vui chơi trẻ em đến trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng và bãi đỗ xe rộng rãi. Tất cả được quy hoạch hài hòa nhằm kiến tạo một cộng đồng văn minh, gắn kết.

Sự xuất hiện của Eurowindow Central Avenue với những giá trị khác biệt, tạo nên “làn gió mới” cho thị trường, góp phần giải tỏa cơn khát nguồn cung bất động sản thượng lưu tại trung tâm (TP. Vinh cũ) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Đây là cơ hội đáng giá dành cho những nhà đầu tư nhạy bén hoặc khách hàng đang tìm kiếm một chốn an cư bền vững. Trong bối cảnh thị trường BĐS Nghệ An đang dần khởi sắc, việc sở hữu một sản phẩm tiềm năng tại vị trí trung tâm sẽ là quyết định chiến lược không nên bỏ lỡ.