Công nghệ Facebook Bộ Tài chính bị giả mạo để lừa đảo, người dân cần cảnh giác Bộ Tài chính cảnh báo xuất hiện trang Facebook giả mạo dùng hình ảnh, tên cơ quan để lừa tiền người dân và doanh nghiệp.

Trang Facebook giả mạo Bộ Tài chính

Gần đây, một fanpage có tên 'Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ' đã bị phát hiện sử dụng logo, hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính. Trang này tự nhận là cơ quan đại diện có chức năng hỗ trợ thu hồi tiền cho nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là trang giả mạo.

Bộ Tài chính cho biết đã xuất hiện trang Facebook có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" sử dụng hình ảnh, thông tin của Bộ, tự nhận là cơ quan đại diện để thu hồi tiền cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đây là trang giả mạo, người dân và doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác.

Điều đáng lo ngại là trang Facebook này thậm chí đã được gắn tích xanh, khiến nhiều người dễ tin tưởng. Nội dung đăng tải kêu gọi người dân cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và nộp một khoản “lệ phí” để nhận lại số tiền đã mất.

Bộ Tài chính khẳng định đây là chiêu thức lừa đảo và khuyến cáo không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ trang này.

Cảnh báo từ Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đề nghị người dân và doanh nghiệp cảnh giác với những trang web, fanpage mạo danh cơ quan hoặc lãnh đạo Bộ để trục lợi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hiện Bộ đang phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về các hình thức giả mạo. Trước đó từng xuất hiện fanpage 'Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo' (31/3/2025), giả mạo văn bản thu hồi tiền (15/4/2025), làm giả con dấu, chữ ký lãnh đạo và website (30/5/2025), hay giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để phát tán tin sai lệch (4/7/2025).

Hiện nay, Bộ Tài chính chỉ công bố thông tin chính thức qua Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn/

Đây là kênh duy nhất để người dân và doanh nghiệp tiếp nhận thông tin chính thống, tránh rơi vào bẫy lừa đảo trên mạng xã hội.