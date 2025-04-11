FAM khủng hoảng, chuyên gia: nên chấp nhận thua FIFA 0-2 Datuk Pekan Ramli hoài nghi Ủy ban độc lập FAM có thể làm rõ bê bối nhập tịch; kêu gọi chấp nhận phán quyết FIFA, dừng kháng cáo CAS để tập trung sửa sai.

Bóng đá Malaysia đang đi trên sợi dây căng. Giữa tâm bão bê bối nhập tịch, Datuk Pekan Ramli công khai hoài nghi tính độc lập và hiệu quả của Ủy ban do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập ra, đồng thời kêu gọi liên đoàn “chấp nhận thua FIFA 0-2” và dừng kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để sớm sửa sai, bảo vệ hình ảnh nền bóng đá.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt nhiều khó khăn.

Điểm nhấn chính

Datuk Pekan Ramli nghi ngờ Ủy ban độc lập do FAM thành lập có thể điều tra đến tận cùng vụ việc.

Ông kêu gọi FAM chấp nhận phán quyết của FIFA, dừng kháng cáo CAS vì “khả năng thắng là rất thấp”.

Ông cho rằng việc cố bảo vệ 7 cầu thủ bị cấm thi đấu không thể biện minh cho sai phạm.

Bối cảnh: Malaysia trình làng loạt cầu thủ nhập tịch và thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, sau đó đối mặt hệ quả vì làm gấp rút và thiếu minh bạch.

Khủng hoảng FAM và dấu hỏi về minh bạch

Theo ông Ramli, câu hỏi lớn nhất lúc này là “ai” và “như thế nào” trong toàn bộ quá trình nhập tịch. Ông đặt nghi vấn liệu một Ủy ban do chính FAM lập ra có thể tự mổ xẻ đến tận gốc rễ, nhất là khi cần chạm đến những quyết định khởi xướng dự án và các mắt xích liên quan. “FAM đã lập Ủy ban độc lập, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa biết ủy ban đó có thể làm sáng tỏ được đến đâu.”

Góc nhìn của ông nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình: nếu không minh bạch và độc lập, cuộc điều tra dễ trở thành hình thức, bỏ lỡ cơ hội chặn đứng những lỗ hổng hệ thống.

CAS không phải lối thoát

Ông Ramli kêu gọi FAM đối diện thực tế thay vì trì hoãn. Ông thừa nhận mong muốn bảo vệ tổ chức là tự nhiên, nhưng đánh giá việc kháng cáo chỉ làm lãng phí nguồn lực. “Nếu có một cuộc thăm dò, tôi nghĩ đa số người dân sẽ nói rằng đó là sự lãng phí. Khả năng FAM thắng tại CAS là rất thấp.” Thay vì dồn sức vào một cửa hẹp, ông đề nghị chấp nhận phán quyết của FIFA để tập trung khắc phục sai lầm.

7 cầu thủ bị cấm: mục đích tốt không biện minh cho sai phạm

Theo ông Ramli, ngay cả khi mục tiêu là thúc đẩy thành tích, chuẩn mực vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Ông cho rằng việc FAM muốn bảo vệ 7 cầu thủ bị cấm thi đấu là dễ hiểu, song “mục đích tốt không thể biện minh cho hành động sai trái”. Đó là ranh giới giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững: thành tích ngắn hạn không thể đánh đổi bằng rủi ro pháp lý và danh tiếng dài hạn.

Ủy ban độc lập và những câu hỏi gai góc

Ông Ramli nêu thẳng các điểm cần làm rõ: ai khởi xướng dự án nhập tịch; quy trình thẩm định ra sao; và liệu Ủy ban có dám điều tra những thông tin cho rằng người đại diện cầu thủ đã dàn xếp giấy tờ giả mạo hay không. Đây là những câu hỏi cốt lõi để xác định trách nhiệm, bịt lỗ hổng và ngăn ngừa tái diễn.

Theo ông, văn hóa “tìm người để đổ lỗi” vẫn tồn tại trong thể thao Malaysia. Nếu không thay đổi, các cuộc điều tra sẽ chỉ là bề nổi, bỏ qua động cơ và cơ chế vận hành dẫn đến sai phạm.

Bối cảnh thi đấu: chiến thắng 4-0 và cái giá phải trả

Trước khi khủng hoảng bùng nổ, Malaysia đã gây chấn động truyền thông Đông Nam Á và châu Á khi trình làng loạt cầu thủ nhập tịch và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng theo thời gian, “Hổ Malay” phải trả giá vì cách làm gấp rút, lách luật và thiếu minh bạch. Câu chuyện từ chỗ là đòn bẩy thành tích đã trở thành phép thử về quản trị và tuân thủ.

Tác động và hướng đi

Điều ông Ramli đề xuất không phải là buông xuôi mà là chọn con đường ngắn nhất để phục hồi: chấp nhận phán quyết của FIFA, dừng kháng cáo CAS, tập trung điều tra thực chất và minh bạch. Một tiến trình rõ ràng, có trách nhiệm giải trình mới có thể khôi phục niềm tin công chúng và trả lại quỹ đạo phát triển cho bóng đá Malaysia.