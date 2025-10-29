FIFA công bố ASEAN Cup, World Cup thu nhỏ Đông Nam Á FIFA xác nhận FIFA ASEAN Cup với 11 đội tuyển Đông Nam Á, mô phỏng thể thức Arab Cup 2021 và nằm trong lịch thi đấu FIFA; nhiều khả năng diễn ra theo chu kỳ 2 hoặc 4 năm.

FIFA chính thức công bố FIFA ASEAN Cup, giải đấu tập hợp 11 đội tuyển Đông Nam Á và được mô tả như một World Cup thu nhỏ của khu vực. Thông báo được đưa ra ngay sau khi FIFA và ASEAN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm tại Kuala Lumpur (Malaysia), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Giải dự kiến theo thể thức vòng bảng và knock-out giống FIFA Arab Cup 2021, diễn ra trong lịch thi đấu FIFA để các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Việt Nam và các đội bóng Đông Nam Á sẽ có sân chơi mới do FIFA tổ chức.

FIFA ASEAN Cup có gì mới đối với Đông Nam Á

Theo công bố, giải quy tụ đầy đủ 11 đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và được tổ chức trong khung lịch FIFA, điều vốn khiến AFF Cup gặp hạn chế nhiều năm qua. Dù chưa có lịch thi đấu chính thức, nhiều khả năng giải sẽ diễn ra theo chu kỳ 2 hoặc 4 năm.

Thành phần đội tuyển tham dự

Việt Nam

Thái Lan

Indonesia

Malaysia

Singapore

Philippines

Lào

Campuchia

Myanmar

Brunei

Đông Timor

Cấu trúc thi đấu tương tự Arab Cup 2021 giúp giải có nhịp độ quen thuộc với người hâm mộ: vòng bảng chọn đội vào knock-out, qua đó cân bằng giữa cơ hội cọ xát rộng rãi và tính cạnh tranh ở giai đoạn cuối.

Thông điệp từ Kuala Lumpur và tầm nhìn 5 năm

Thỏa thuận hợp tác được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ký tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47. Đây là bước tiếp nối bản MoU đầu tiên từ năm 2019, vốn đã mở ra các chương trình phát triển bóng đá học đường, sức khỏe cộng đồng và đào tạo huấn luyện viên trong khu vực.

Ông Gianni Infantino nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ cùng nhau mang bóng đá đến gần hơn với hàng triệu thanh thiếu niên Đông Nam Á. FIFA ASEAN Cup không chỉ là giải đấu, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững.”

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tin tưởng giải bóng đá ASEAN sẽ nâng tầm các quốc gia.

Chiến lược của FIFA: từ kinh tế đến phát triển bền vững

Đông Nam Á là thị trường hơn 700 triệu dân với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Việc FIFA đứng ra tổ chức một giải riêng cho khu vực không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là bước đi chiến lược về thương mại và quản trị. Chuẩn hóa điều hành, cải thiện hạ tầng, nâng chất đào tạo trẻ và tạo một sân chơi có tiêu chuẩn quốc tế là những mục tiêu then chốt được hướng tới.

Như lời Chủ tịch FIFA: “Con số 11 không chỉ là số cầu thủ trên sân – mà là 11 quốc gia ASEAN cùng chung một giấc mơ phát triển bóng đá.”

Lịch thi đấu FIFA và tác động đến hệ sinh thái khu vực

Việc tổ chức trong các đợt FIFA Days cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, nâng chất lượng chuyên môn – điều AFF Cup thường khó đảm bảo. Nếu kế hoạch được thông qua, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành phiên bản nâng cấp hoặc thay thế AFF Cup trong tương lai. Tuy nhiên, nguy cơ chồng chéo với AFF Cup hoặc SEA Games là phép thử cho năng lực điều phối lịch thi đấu và sẽ cần lộ trình rõ ràng.

Cơ hội cho cầu thủ trẻ và các đội nhóm đầu

Các đội như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có thêm không gian thử nghiệm chiến thuật và xây dựng lực lượng trong môi trường đỉnh cao. Với nhóm cầu thủ trẻ, nhịp cọ xát quốc tế đều đặn giúp tích lũy kinh nghiệm và gia tăng khả năng cạnh tranh, qua đó hỗ trợ mục tiêu cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng FIFA.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Chưa có lịch thi đấu chính thức và tần suất tổ chức vẫn ở mức “nhiều khả năng 2 hoặc 4 năm”. Chênh lệch trình độ giữa nhóm đầu và nhóm cuối khu vực là thách thức đối với sức hút giải đấu, đòi hỏi thiết kế thể thức hợp lý để duy trì tính cân bằng và cạnh tranh.

Kết luận: Một World Cup phiên bản ASEAN đang thành hình

Nếu được tổ chức bài bản và bám sát khung lịch FIFA, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành biểu tượng mới của hợp tác và đoàn kết khu vực. Từ nền tảng MoU 5 năm và tầm nhìn phát triển bền vững, sân chơi này hứa hẹn mang lại sức sống mới cho bóng đá Đông Nam Á, mở rộng cơ hội cho cầu thủ trẻ và nâng tầm các đội tuyển – đúng như mục tiêu “nuôi dưỡng giấc mơ lớn của 700 triệu người yêu bóng đá tại Đông Nam Á”.