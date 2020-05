Gà thịt ở Nghệ An trên đà tăng giá trở lại

Gà nuôi theo hình thức bán thả đồi trên địa bàn Yên Thành, Tân Kỳ... đã tăng giá trong những ngày qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Gần nửa tháng nay, giá gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng trên địa bàn Nghệ An bắt đầu tăng giá dần, số lượng tiêu thụ cũng nhiều hơn trước đó, trong đó khởi sắc nhất là giá gà. Chị Nguyễn Thị Chín, một tiểu thương kinh doanh gia cầm ở chợ Vinh cho biết: “Nếu như trong đợt giãn cách xã hội (từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4), trung bình mỗi ngày chỉ bán ra được vài chục con gà thì sau ngày 23/4 đến nay, trung bình lượng gà tiêu thụ mỗi ngày gấp 3 lần trước đó”.



Nếu như vào giữa tháng Ba, giá gà lao dốc không phanh, có lúc “chạm đáy”: Giá gà công nghiệp hạ xuống 40.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với trước đó, gà bán thả đồi có giá 50.000 đồng/kg, giảm 20.000 - 25.000 đồng/kg so với trước, người chăn nuôi lỗ khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg thì đến thời điểm này, giá gà đã phục hồi dần, tăng 7 - 10 giá so với trước, nhiều hộ mừng rớt nước mắt.

Hiện giá gà đã tăng từ 45.000 đồng/kg lên đến 54.000 đồng/kg (gà nuôi theo hình thức bán công nghiệp), gà thịt thả vườn tăng từ 55.000 đồng/kg lên 62.000 đồng/kg; giá gà cỏ tăng nhẹ từ 110.000 đồng lên 120.000 đồng/kg.

Gà thịt được tiêu thụ mạnh tại các chợ trên địa bàn TP Vinh. Ảnh: Thanh Phúc Anh Lê Thanh Hưng, chủ trại gà ở xã Tiến Thành (Yên Thành) cho biết: “Giá gà thịt bắt đầu phục hồi từ cuối tháng 3 lại nay và dễ tiêu thụ hơn trước, thương lái đến tận chuồng đặt hàng, thu mua. Do đó, người chăn nuôi bắt đầu có lãi, không phải bù lỗ như những tháng trước đó”.



Tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng thực phẩm giá gà cũng tăng mạnh. Theo đó, giá gà thịt tăng từ 10.000 đồng -12.000 đồng/kg (tùy loại), cụ thể: giá gà lai thả vườn có giá 100.000 đồng/kg; gà công nghiệp 70.000 đồng/kg, gà cỏ giá 120.000 - 125.000 đồng/kg. Riêng gà công nghiệp đã mổ sẵn, bán theo phần lườn ức và đùi có giá từ 85.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá gà khởi sắc là do sau khi Chính phủ nới lỏng lệnh cách ly xã hội, hàng quán, nhà hàng... hoạt động trở lại, nhu cầu mua gà làm nguyên liệu các món ăn, món nhậu tăng cao nên gà dễ tiêu thụ. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng đang chuẩn bị vào cao điểm mùa du lịch.